Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Едвам си стоя на краката си... но остава още една крачка“ Меси отвори сърцето си след историческия обрат, който разтърси Аржентина Снимка: Reuters

Първо падна на колене. Стисна юмруци. Остави всички емоции, натрупвани през целото световно да излязат наяве. Лионел Меси - човекът, който носи мечтата на цяла една нация върху раменете си.

Минути след драматичния полуфинал в Атланта, когато страстите на терена започнаха да утихват, великият аржентинец застана пред камерите и отправи послание.

Аржентина беше само на секунди от отпадането. Англия държеше победата в ръцете си, но шампионският характер на „гаучосите“ отново проговори. Голът на Енцо Фернандес в 85' върна надеждата, а попадението на Лаутаро Мартинес в добавеното време превърна отчаянието в исторически празник — 2:1 и място на големия финал. Там чака Испания.

„Успяхме да подарим на нашия народ още една огромна радост“, бяха първите думи на Меси след невероятния обрат.

„Всички се съмняваха в нас, но ние никога не го направихме“

Преди началото на турнира около Аржентина имаше много въпросителни. Контузии, трудни моменти и колебливи представяния накараха мнозина да се запитат дали това поколение все още има сили да защити световната си корона.

Снимка: Reuters

„Много хора поставяха под въпрос нашата игра, но в нито един момент не сме вярвали, че няма да бъдем сред най-добрите отбори в света. В този тим има нещо специално. Винаги намираме допълнителна сила, когато е най-трудно“, сподели Меси.

Именно този дух спаси Аржентина срещу Англия. Без паника, без страх и без отказване. В най-напрегнатите минути световните шампиони показаха защо са там, където са — на сцената на великия финал.

„Уморен съм, но остава само една последна крачка“

Меси никога не е криел цената на великите моменти. Дори човек, спечелил всичко във футбола, продължава да дава последната капка енергия за фланелката на своята родина.

„Постигнахме това, което искахме от самото начало - да останем до последния ден и да играем финал. Щастливи сме, но трябва да бъда честен - трудно е. Влизам в тези мачове уморен, защото давам всичко от себе си във всяка минута. Целият отбор прави невероятни усилия“, призна легендата.

Но умората не може да надделее над мечтата.

След всичко, което Меси и този отбор преживяха заедно, капитанът знае, че остава само още един момент, още един мач, още една възможност за история.

Снимка: Reuters

„След всичко, което преживях с този национален отбор, не мога да искам нищо повече от футбола. Благодарен съм за всичко, което тази игра ми даде. Сега на финала ще бъде така, както е писано. Остава само една малка крачка и ние ще продължим да се борим“, завършим Меси.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.