Вижте още веднъж: Швейцария победи Колумбия с дузпи
Без гости в редовното време в четвъртфинала на световното първенство
Швейцария стигна до сблъсък с Аржентина на четвъртфинал на световното след драма с дузпи срещу Колумбия.
За първи път от 72 години насам европейският тим стига до тази фаза.
Успяха, въпреки че в мача в редовното време и в продълженията не паднаха попадения.
При дузпите швейцарците победиха с 4:3.
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