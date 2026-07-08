Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Швейцария победи Колумбия с дузпи Без гости в редовното време в четвъртфинала на световното първенство

Швейцария стигна до сблъсък с Аржентина на четвъртфинал на световното след драма с дузпи срещу Колумбия.

За първи път от 72 години насам европейският тим стига до тази фаза.

Успяха, въпреки че в мача в редовното време и в продълженията не паднаха попадения.

При дузпите швейцарците победиха с 4:3.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.