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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вижте още веднъж: Швейцария победи Колумбия с дузпи

Без гости в редовното време в четвъртфинала на световното първенство

Швейцария стигна до сблъсък с Аржентина на четвъртфинал на световното след драма с дузпи срещу Колумбия.

За първи път от 72 години насам европейският тим стига до тази фаза.

Успяха, въпреки че в мача в редовното време и в продълженията не паднаха попадения.

При дузпите швейцарците победиха с 4:3.

Световното първенство, четвъртфинали: Вижте програмата и часовете на мачовете!

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