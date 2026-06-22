Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Време е за нов спектакъл с участието на Лионел Меси Аржентина се изправя срещу Австриа на Мондиал 2026 Снимка: Getty Images

След поредното шоу от Лионел Меси с фланелката на Аржентина отново е време за спектакъл със световния шампион.

"Гаучосите" са само на една крачка от класиране за елиминационната фаза на Мондиал 2026.

След убедителния успех с 3:0 над Алжир в първия си мач от група J, Аржентина се изправя срещу Австрия в Тексас в двубой, който може да осигури на победителя място в осминафиналите.

А Лионел Меси може да напише нова страница от своята футболна история, като застане еднолично на върха при голмайсторите на Мондиал.

Аржентина срещу Австрия

Възпитаниците на Лионел Скалони оправдаха очакванията на старта на турнира, като демонстрираха класа и самочувствие срещу Алжир.

"Албиселесте" се намират в отлична форма и вече са в серия от осем поредни победи. За последно те записаха по-дълга победна серия през 2016 година.

Снимка: Getty Images

Допълнително самочувствие на южноамериканците дава и фактът, че нямат загуба в последните си седем срещи на световни първенства, като в пет от тях стигнаха до победата.

В последните три мача на Мондиал Аржентина неизменно отбелязва по три попадения, а нов резултат от поне три гола би ги наредил сред едва седемте отбора в историята на турнира, постигали подобно постижение в четири последователни срещи.

Снимка: Getty Images

Австрия също започна участието си по впечатляващ начин. Тимът на Ралф Рангник се наложи с 3:1 над Йордания и затвърди добрата си форма.

Австрийците имат само една загуба в последните си 12 мача във всички турнири, като в този период записаха 10 победи и едно равенство.

Въпреки впечатляващата серия обаче, предстоящият сблъсък се очертава като най-сериозното изпитание за австрийците до момента. Аржентина е лидер в световната ранглиста, а статистиката също не е на страната на европейците.

Снимка: Getty Images

Австрия има само една победа в последните си десет двубоя срещу южноамерикански съперници, като е записала още четири равенства и пет поражения.

Австрийците ще се опитат да спечелят първите си два мача на световно първенство за първи път от Мондиал 1982, но задачата срещу действащия шампион изглежда изключително трудна.

Историята на преките сблъсъци също дава предимство на Аржентина. Двата отбора никога не са се срещали на световно първенство, а в двете си приятелски срещи досега „албиселесте“ има една победа и едно равенство.

Снимка: Getty Images

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.