bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

21-годишен тенисист обяви, че е гей: Гордея се с това, което съм

Не става въпрос само за еднополова любов, а и за справяне със страха, откровен е Мика

21-годишен тенисист обяви, че е гей: Гордея се с това, което съм

Младият швейцарски тенисист Мика Брунолд, в момента №307 в света, обяви публично, че е гей. Това предизвика голям брой реакции, в това число и поздравления от международната тенис общност.

Брунолд, роден на 2 октомври 2004 г. във Винтертур, е едва в началото на професионалната си кариера. Най-доброто му класиране в ранглистата на ATP беше 289-то място през август тази година. С ръст от 191 сантиметра, той все още не е дебютирал в тура на сингъл, но е изиграл два мача на двойки и има три титли на ITF на сингъл и една титла на двойки.

"Реших открито да заявя, че съм гей. Не става въпрос само за еднополова любов, а и за справяне със страха да не бъда приет и чувството, че съм различен. Сега се гордея с това, което съм", написа Брунолд.

Той подчерта, че се надява откровеността му да помогне за отварянето на повече теми за ЛГБТ спортистите.

"В един идеален свят нямаше да ни се налага да правим подобни съобщения."

„Най-ценното нещо е да си свободен“: Футболистът, който призна, че е гей, внезапно прекрати кариерата си

Десетки тенисисти го подкрепиха, бившата световна №1 Ким Клайстерс остави емотикон във формата на сърце. Дарън Кейхил, треньорът на Яник Синер и бивш наставник на Симона Халеп, също изпрати своите поздравления.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Футболист сложи пола и се изцепи: И какво, ако съм гей?
Тагове:

подкрепа швейцария пост гей признание тенисист дарън кейхил Мика Брунолд

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)
От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!

От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!
„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул

„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул
Мартин Копривленски нокаутира испанец! (ВИДЕО)

Мартин Копривленски нокаутира испанец! (ВИДЕО)
45 точки! Антов взриви Франция с нечувано шоу!

45 точки! Антов взриви Франция с нечувано шоу!

Последни новини

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)
„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул

„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул
От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!

От 11 милиона до 33 милиона: Игор Тиаго разтърси Англия!
Легендарен футболист страда от рядко заболяване

Легендарен футболист страда от рядко заболяване
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV