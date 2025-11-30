21-годишен тенисист обяви, че е гей: Гордея се с това, което съм

Младият швейцарски тенисист Мика Брунолд, в момента №307 в света, обяви публично, че е гей. Това предизвика голям брой реакции, в това число и поздравления от международната тенис общност.

Брунолд, роден на 2 октомври 2004 г. във Винтертур, е едва в началото на професионалната си кариера. Най-доброто му класиране в ранглистата на ATP беше 289-то място през август тази година. С ръст от 191 сантиметра, той все още не е дебютирал в тура на сингъл, но е изиграл два мача на двойки и има три титли на ITF на сингъл и една титла на двойки.

"Реших открито да заявя, че съм гей. Не става въпрос само за еднополова любов, а и за справяне със страха да не бъда приет и чувството, че съм различен. Сега се гордея с това, което съм", написа Брунолд.

Той подчерта, че се надява откровеността му да помогне за отварянето на повече теми за ЛГБТ спортистите.

"В един идеален свят нямаше да ни се налага да правим подобни съобщения."

Десетки тенисисти го подкрепиха, бившата световна №1 Ким Клайстерс остави емотикон във формата на сърце. Дарън Кейхил, треньорът на Яник Синер и бивш наставник на Симона Халеп, също изпрати своите поздравления.

