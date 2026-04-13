От №3 до №135: Най-ниската позиция на Григор Димитров от 16 години!

Най-добрият български тенисист Григор Димитров преживява един от най-тежките моменти в кариерата си, след като в новото издание на световната ранглиста регистрира шокиращ срив от 42 позиции – най-голямото пропадане сред играчите от топ 300.

Извън първите 100

34-годишният хасковлия, който трябваше да защитава ценни 200 точки от миналогодишния си 1/4-финал в Монте Карло, отпадна още в първия кръг след загуба от Томас Мартин Ечевери. Последиците са брутални – българинът вече е извън топ 100 за първи път от 2012 г., а класирането му се срива до №135 в света с 455 точки – най-ниската му позиция от близо 16 години!

Още по-тревожно за феновете: това означава, че Мастърсът в Мадрид може да бъде последният голям турнир, в който той влиза директно в основната схема. След това го чакат тежки квалификации в Рим и на „Ролан Гарос“, освен ако не получи „уайлд кард“ – сценарий, който изглежда все по-малко вероятен на фона на жестоката конкуренция.

Настроението в лагера на 17-годишния ни талант Иван Иванов, е на другия полюс.

Иван Иванов

Младият българин отбеляза нов личен рекорд и дебютира в топ 600 на света, след като се изкачи с още 4 позиции в обновеното класиране. Това идва след впечатляващ скок от 176 места в предишното издание, когато спечели най-голямата титла в кариерата си – трофея от 25-хилядника в Тарагона.

След участие и в Реус, където стигна до 1/8-финал, варненецът добави още точки и вече има 62 пункта, което го нарежда като четвърта ракета на България – зад Григор Димитров, Димитър Кузманов и Пьотр Нестеров.