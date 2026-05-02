„Познавам го цял живот“: Ана Иванович говори откровено за Новак Джокович

Близо ли е титла №25?

Въпреки че наближава 39 години, Новак Джокович продължава да бъде фактор на най-високо ниво в световния тенис и не крие амбицията си – 25-а титла от Големия шлем.

Подкрепата за сърбина идва от всички посоки, включително и от неговата дългогодишна приятелка и бивша №1 в света – Ана Иванович.

Снимка: Reuters

„Познаваме се от деца. Вярвам в него“, споделя тя пред Eurosport.

Експерт: Алкарас може да пропусне целия сезон!

Иванович е категорична, че постигнатото от Джокович вече е изключително, но това не означава, че краят е близо: „Това, което прави, е впечатляващо. Той продължава да играе на най-високо ниво и може да се конкурира с най-добрите.“

Все още на една крачка от историята

Последният триумф на Джокович в турнир от Големия шлем дойде на US Open през 2023 г.

Снимка: Reuters

Конкуренцията обаче е безмилостна – новото поколение, водено от Карлос Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев, вече сериозно оспорва доминацията му.

Париж – последният голям шанс?

Според анализатори и бивши играчи, най-добрата възможност за нов трофей може да дойде на "Ролан Гарос".

Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!
Най - важното

Денят на Левски!

Денят на Левски! "Сините" почетоха Гунди в очакване на титлата

ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)

ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)
О, не! Дуа Липа отказа на Фюри и Джошуа!

О, не! Дуа Липа отказа на Фюри и Джошуа!

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

Самолет със спортисти падна в Тексас. Няма оцелели!

Самолет със спортисти падна в Тексас. Няма оцелели!

Последни новини

Светът остана без един от вдъхновителите си: Отиде си Алекс Занарди!

Светът остана без един от вдъхновителите си: Отиде си Алекс Занарди!
ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)

ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)
Денят на Левски!

Денят на Левски! "Сините" почетоха Гунди в очакване на титлата

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

