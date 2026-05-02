„Познавам го цял живот“: Ана Иванович говори откровено за Новак Джокович

Въпреки че наближава 39 години, Новак Джокович продължава да бъде фактор на най-високо ниво в световния тенис и не крие амбицията си – 25-а титла от Големия шлем.

Подкрепата за сърбина идва от всички посоки, включително и от неговата дългогодишна приятелка и бивша №1 в света – Ана Иванович.

„Познаваме се от деца. Вярвам в него“, споделя тя пред Eurosport.

Иванович е категорична, че постигнатото от Джокович вече е изключително, но това не означава, че краят е близо: „Това, което прави, е впечатляващо. Той продължава да играе на най-високо ниво и може да се конкурира с най-добрите.“

Все още на една крачка от историята

Последният триумф на Джокович в турнир от Големия шлем дойде на US Open през 2023 г.

Конкуренцията обаче е безмилостна – новото поколение, водено от Карлос Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев, вече сериозно оспорва доминацията му.

Париж – последният голям шанс?

Според анализатори и бивши играчи, най-добрата възможност за нов трофей може да дойде на "Ролан Гарос".