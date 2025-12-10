Епизод 4: Белмекен – Циновиц – Дубай (ВИДЕО)

Часовете до най-голямото боксово събитие на годината намаляват главоломно. На 12 декември в Дубай Кубрат Пулев ще се изправи срещу Мурат Гасиев в битка за регулярната световна титла на WBA – сблъсък, който ще бъде предаван пряко по bTV.

Екипът ни в Дубай – журналистът Илия Илиев и операторът Петър Стоев – има ексклузивен достъп до подготовката на българския претендент.

А в дигиталната поредица „В ръкавиците на Пулев“ показваме без филтър пътя на Кобрата от Белмекен през Циновиц до горещата арена на ОАЕ.

Резиденцията

Дубай предлага лукс и спокойствие, но Кубрат Пулев не е тук за почивка. В комплекса, който приема отбора му, всичко е подчинено на ритъма на подготовката.

Тренировъчната база включва: професионален ринг, на който се проиграват последните тактически варианти; фитнес зала и басейн.

Наблизо е и 7-километрова алея, по която Кобрата прави кросове под палещото слънце.

Феновете го откриват навсякъде – дори на Бурж Халифа, най-високата сграда в света. Снимки, автографи, няколко фотосесии за международни медии – Пулев остава усмихнат и търпелив към всеки, който го спре.

„Чувствам се перфектно. Да благодаря на Бог – всичко е супер. Няма контузии. Повече от три месеца работа… Направихме всичко необходимо. Остава да изберем най-добрата стратегия и да победим. Реално всичко ще си покаже след мача.“

Спокойствие, увереност и амбиция – това излъчва Пулев, когато говори за Гасиев.

Но истината става видима вечерта, когато отборът се събира за последната тренировка.

23:00 ч. – тренировка в часа на истината

Мачът в петък ще започне късно. Затова и вечерната работа се провежда точно в 23:00 – в биологичния ритъм на предстоящата битка.

И така... трите месеца подготовка – от високопланинския Белмекен, през интензивните лагери в Циновиц, до финалното шлифоване в Дубай – водят до този момент.

Сблъсъкът е неизбежен. Напрежението расте. Но Кобрата е готов!

