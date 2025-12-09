Кубрат Пулев - от аматьорския ринг до световната боксова сцена

Когато става дума за българската следа в професионалния бокс, едно име изпъква над всички. Историята на Кубрат Пулев - от тренировките в мазето на панелния блок до паметните сблъсъци със звездите в тежка категория - е изпълнена с труд, лишения, триумфи и понякога тежки разочарования.
И докато отброяваме дните и часовете до поредното му изпитание на ринга - защита на регулярната титла на Световната боксова асоциация срещу Мурат Гасиев, нека си припомним неговия път. Детството, белязано от непрежалима загуба и лишения, заветът на един всеотдаен и горд баща, братската подкрепа, годините в аматьорския бокс, прехода към професионалистите, личния живот.
Кубрат Венков Пулев се ражда на 4 май 1981 година в София. Баща му Венко и майка му Христина градят уютен дом в столичния квартал "Младост". Отглеждат с много топлина петте си деца, а между панелните стени е царството на любовта и книгите. Ани, Виктория, Боряна, Кубрат и Тервел са възпитавани в духа на семейните ценности, родолюбие и уважение към традициите.
Съдбата обаче нанася жестокия си удар само за миг - Христина си отива от този свят, като оставя съпруга си с пълна къща с деца, които нямат късмета да изживеят безгрижно детство. Кубрат е само на 10 години. И така - един корав, но изтъкан от чест и достойнство баща остава сам. И трябва да бъде и баща, и майка на своите дъщери и синове.
"Когато някой иска да те повали и когато ти си толкова близо да преклониш глава, тогава помни: зад твоето име стои моето име." Кубрат ВЕНКОВ Пулев..
Кубрат никога не забравя завета на своя баща. И каквото и да им поднася животът от онзи кошмарен миг досега, остава с поглед, вперен право напред. Или с очи, които се взират към небето. Там, където от много, много отдавна са неговите най-верни поддръжници – техните родители.
Въпреки трудните години на недоимък в началото на прехода, Венко Пулев следва неотклонно своята боксова мечта. Той поставя боксови ръкавици върху ръцете на синовете си още преди те да могат да говорят. Обува им боксови гащета и изписва тържествено имената им - имена, които избира целенасочено да бъдат на велики български ханове. При първия му опит да запише Кубрат и Тервел организирано на бокс, от Левски отказват и го връщат с думите: Доведи ги пак догодина. Венко Пулев обаче се ядосва, а когато той се ядосва, по-добре да не си на пътя му. И ги води в ЦСКА.
Семейството едва свързва двата края, но този баща е склонен да даде и последните си пари, за да купи поредната книга за своята библиотека. Библиотека, за която съседите и до днес твърдят, че е била най-колосалната в целия квартал, че е била една от най-големите семейни библиотеки въобще в града.
Венко е убеден, че един ден синовете му ще прославят България по целия свят като големи шампиони. И няма какво да го отклони от целта. Изгражда първият им ринг - в общото мазе на блок 225 в "Младост" 2. Помещението лека-полека добива вид на боксова зала - от тавана виси круша, има въжета и плакати по стените. И там, ден след ден, Венко Пулев тренира с часове синовете си. Дълги часове.
"Блъскахме в мазето под зоркия поглед на баща ни и чувахме как останалите деца от квартала играят навън. Естествено, че ни се е искало и ние да сме навън и да играем, но това никога не се случваше. Имаше си закони в нашето семейство", казва Кубрат.
Другият завет на Венко Пулев към синовете му е никога да не излизат един срещу друг. И те го спазват. Така, както някога майката на другите двама известни братя боксьори – Виталий и Владимир Кличко, ги заклева никога да не се бият помежду си.
Кубрат и Тервел бързо впечатляват в боксовата зала на ЦСКА. За развитието им от самото начало следи Михаил Таков, който в активната си кариера има 4 медала от световни и европейски първенства и е осемкратен шампион на България.
Първият сериозен успех на Кубрат е през 2002 година, когато печели емблематичния турнир за Купа "Странджа" едва на 21. Три години по-късно става трети на световното в Китай, а през 2006 година - и на европейското в Пловдив. И когато се готви усилено за олимпийските игри в Пекин 2006, идва поредният удар на съдбата.
През септември 2007 година, часове преди да излезе във финала на турнира "Златен пояс" в Констанца, треньорите Михаил Таков и Ангел Ангелов му съобщават ужасна новина. Баща му е на легло и всеки момент ще си отиде от този свят. Кобрата се прибира моментално в София, но заварва Венко починал. Трагедия, която отново разтърсва, но и сплотява още повече семейството.
На летните игри в Пекин всичко се обърква в самото начало - Кубрат губи на старта от млад кубинец. Той обаче не рухва насред жестоките критики и войната с федерацията, оглавявана от Марин Димитров. И отговаря по най-добрия начин - с европейската титла в Ливърпул през 2009 година. Това е и последната му изява като аматьор.
"Взимах заплата 800 лева. Всъщност получавах по 500 и после звънях по сто пъти, за да си прибера останалите 300. Моята заплата и на Детелин Далаклиев бяха най-високите, представете си останалите момчета как са живели. Все си виках - айде още един медал за България, но в един момент реших и приключих с аматьорите", споделя боксьорът.
Германската компания "Универсум" отдавна го ухажва, а договорът му отваря пътя към съвсем различен свят. Дебютът на професионалния ринг е на 19 септември 2009 година - технически нокаут срещу румънеца Флориан Бенке. Следват 19 поредни победи, а трофеите и успехите срещу сериозните имена не закъсняват.
Пулев спечели вакантната интерконтинентална титла на 22 октомври 2011 година след бой срещу Травис Уокър. На 5 май 2012 година грабва и европейската титла, след като надвива Александър Димитренко с нокаут в 11-ия рунд.
Българинът се изкачва устремно в ранглистата и се превръща в незаобиколим претендент за световните титли. Големият ден настъпва - на 15 ноември 2014 година Кубрат Пулев се изправя срещу тоталния доминант в тежка категория Владимир Кличко.
Моментът е паметен за българския бокс, а синът на Венко Пулев е на крачка от едно от най-значимите звания в света на спорта. След серия мръсни номера от страна на украинеца, Кобрата не успява да покаже най-доброто от себе си. Повален е в петия рунд, а след двубоя обещава: Продължаваме напред". И наистина продължава, и то как!
Шест години по-късно Кубрат Пулев отново е претендент за най-желаните пояси в професионалния бокс. Негов съперник в зала "Уембли" е звездата Антъни Джошуа. Българинът е нокаутиран в деветия рунд. След мача става ясно, че месец преди битката Кобрата е преболедувал коронавирус. "Имаше настроение, всичко беше на ниво, но физическата издръжливост... болестта си оказа влияние, а преди срещата нямаше спаринг. Видимо нищо не показваше, че има някакви колебания за излизането на мача и влизането му в боя. Той е един голям боец", коментира ситуацията Михаил Таков.
Мечтата се сбъдва на 7 декември 2024 година, при това - пред пълните трибуни на "Арена София". Най-добрият български боксьор става регулярен шампион на WBA след убедителна победа в 12 рунда над Махмуд Чар. Така над него в йерархията на асоциацията остава единствено супершампионът Олександър Усик, а битка с украинеца е и голямата цел на Пулев. Преди това обаче той ще трябва да защити пояса - това ще се случи в петък (12 декември) срещу Мурат Гасиев в Дубай, а сблъсъкът ще бъде излъчен пряко по bTV.
Познаваме Кубрат Пулев като безмилостна машина, помитаща всичко на ринга. Рядко боксьорът позволява да се надникне отвъд тази фасада, зад която има спокоен, уравновесен, търпелив човек и баща. "Аз съм щастлив човек. Щях да бъда такъв дори и да не бях станал световен шампион. Аз съм поредният пример, че когато човек е изцяло отдаден на една цел и работи упорито, целенасочено и преследва мечтата си до края, тя се сбъдва", казва той.
А най-важното за него е да научи двете си деца - Христина и Спартак - на добродетелите, които осмислят света. И които сам наследява от своите родители. "Светът, в който живеем, е свят на фалш, на маски и имитации. Уча децата си на любов, на уважение, искам да ценят хората. Много родители пропускат тези неща, а те ще стават все по-важни в света, в който живеем", откровен е Пулев.
защитата на регулярната титла на WBA срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември)
