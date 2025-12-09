Кубрат Пулев - от аматьорския ринг до световната боксова сцена

Когато става дума за българската следа в професионалния бокс, едно име изпъква над всички. Историята на Кубрат Пулев - от тренировките в мазето на панелния блок до паметните сблъсъци със звездите в тежка категория - е изпълнена с труд, лишения, триумфи и понякога тежки разочарования.

И докато отброяваме дните и часовете до поредното му изпитание на ринга - защита на регулярната титла на Световната боксова асоциация срещу Мурат Гасиев, нека си припомним неговия път. Детството, белязано от непрежалима загуба и лишения, заветът на един всеотдаен и горд баща, братската подкрепа, годините в аматьорския бокс, прехода към професионалистите, личния живот.

Ударът на съдбата

Кубрат Венков Пулев се ражда на 4 май 1981 година в София. Баща му Венко и майка му Христина градят уютен дом в столичния квартал "Младост". Отглеждат с много топлина петте си деца, а между панелните стени е царството на любовта и книгите. Ани, Виктория, Боряна, Кубрат и Тервел са възпитавани в духа на семейните ценности, родолюбие и уважение към традициите.

Съдбата обаче нанася жестокия си удар само за миг - Христина си отива от този свят, като оставя съпруга си с пълна къща с деца, които нямат късмета да изживеят безгрижно детство. Кубрат е само на 10 години. И така - един корав, но изтъкан от чест и достойнство баща остава сам. И трябва да бъде и баща, и майка на своите дъщери и синове.

"Когато някой иска да те повали и когато ти си толкова близо да преклониш глава, тогава помни: зад твоето име стои моето име." Кубрат ВЕНКОВ Пулев..

Кубрат никога не забравя завета на своя баща. И каквото и да им поднася животът от онзи кошмарен миг досега, остава с поглед, вперен право напред. Или с очи, които се взират към небето. Там, където от много, много отдавна са неговите най-верни поддръжници – техните родители.

Трудното детство сред книгите

Въпреки трудните години на недоимък в началото на прехода, Венко Пулев следва неотклонно своята боксова мечта. Той поставя боксови ръкавици върху ръцете на синовете си още преди те да могат да говорят. Обува им боксови гащета и изписва тържествено имената им - имена, които избира целенасочено да бъдат на велики български ханове. При първия му опит да запише Кубрат и Тервел организирано на бокс, от Левски отказват и го връщат с думите: Доведи ги пак догодина. Венко Пулев обаче се ядосва, а когато той се ядосва, по-добре да не си на пътя му. И ги води в ЦСКА.

Семейството едва свързва двата края, но този баща е склонен да даде и последните си пари, за да купи поредната книга за своята библиотека. Библиотека, за която съседите и до днес твърдят, че е била най-колосалната в целия квартал, че е била една от най-големите семейни библиотеки въобще в града.

Да започнеш от мазето

Венко е убеден, че един ден синовете му ще прославят България по целия свят като големи шампиони. И няма какво да го отклони от целта. Изгражда първият им ринг - в общото мазе на блок 225 в "Младост" 2. Помещението лека-полека добива вид на боксова зала - от тавана виси круша, има въжета и плакати по стените. И там, ден след ден, Венко Пулев тренира с часове синовете си. Дълги часове.

"Блъскахме в мазето под зоркия поглед на баща ни и чувахме как останалите деца от квартала играят навън. Естествено, че ни се е искало и ние да сме навън и да играем, но това никога не се случваше. Имаше си закони в нашето семейство", казва Кубрат.

Другият завет на Венко Пулев към синовете му е никога да не излизат един срещу друг. И те го спазват. Така, както някога майката на другите двама известни братя боксьори – Виталий и Владимир Кличко, ги заклева никога да не се бият помежду си.

Първи успехи при аматьорите

Кубрат и Тервел бързо впечатляват в боксовата зала на ЦСКА. За развитието им от самото начало следи Михаил Таков, който в активната си кариера има 4 медала от световни и европейски първенства и е осемкратен шампион на България.

Първият сериозен успех на Кубрат е през 2002 година, когато печели емблематичния турнир за Купа "Странджа" едва на 21. Три години по-късно става трети на световното в Китай, а през 2006 година - и на европейското в Пловдив. И когато се готви усилено за олимпийските игри в Пекин 2006, идва поредният удар на съдбата.

През септември 2007 година, часове преди да излезе във финала на турнира "Златен пояс" в Констанца, треньорите Михаил Таков и Ангел Ангелов му съобщават ужасна новина. Баща му е на легло и всеки момент ще си отиде от този свят. Кобрата се прибира моментално в София, но заварва Венко починал. Трагедия, която отново разтърсва, но и сплотява още повече семейството.

Преходът при професионалистите

На летните игри в Пекин всичко се обърква в самото начало - Кубрат губи на старта от млад кубинец. Той обаче не рухва насред жестоките критики и войната с федерацията, оглавявана от Марин Димитров. И отговаря по най-добрия начин - с европейската титла в Ливърпул през 2009 година. Това е и последната му изява като аматьор.

"Взимах заплата 800 лева. Всъщност получавах по 500 и после звънях по сто пъти, за да си прибера останалите 300. Моята заплата и на Детелин Далаклиев бяха най-високите, представете си останалите момчета как са живели. Все си виках - айде още един медал за България, но в един момент реших и приключих с аматьорите", споделя боксьорът.

Германската компания "Универсум" отдавна го ухажва, а договорът му отваря пътя към съвсем различен свят. Дебютът на професионалния ринг е на 19 септември 2009 година - технически нокаут срещу румънеца Флориан Бенке. Следват 19 поредни победи, а трофеите и успехите срещу сериозните имена не закъсняват.

Пулев спечели вакантната интерконтинентална титла на 22 октомври 2011 година след бой срещу Травис Уокър. На 5 май 2012 година грабва и европейската титла, след като надвива Александър Димитренко с нокаут в 11-ия рунд.

Заветната цел и мръсни номера

Българинът се изкачва устремно в ранглистата и се превръща в незаобиколим претендент за световните титли. Големият ден настъпва - на 15 ноември 2014 година Кубрат Пулев се изправя срещу тоталния доминант в тежка категория Владимир Кличко.

Моментът е паметен за българския бокс, а синът на Венко Пулев е на крачка от едно от най-значимите звания в света на спорта. След серия мръсни номера от страна на украинеца, Кобрата не успява да покаже най-доброто от себе си. Повален е в петия рунд, а след двубоя обещава: Продължаваме напред". И наистина продължава, и то как!

Повторно изкачване

Шест години по-късно Кубрат Пулев отново е претендент за най-желаните пояси в професионалния бокс. Негов съперник в зала "Уембли" е звездата Антъни Джошуа. Българинът е нокаутиран в деветия рунд. След мача става ясно, че месец преди битката Кобрата е преболедувал коронавирус. "Имаше настроение, всичко беше на ниво, но физическата издръжливост... болестта си оказа влияние, а преди срещата нямаше спаринг. Видимо нищо не показваше, че има някакви колебания за излизането на мача и влизането му в боя. Той е един голям боец", коментира ситуацията Михаил Таков.

На върха на света

Мечтата се сбъдва на 7 декември 2024 година, при това - пред пълните трибуни на "Арена София". Най-добрият български боксьор става регулярен шампион на WBA след убедителна победа в 12 рунда над Махмуд Чар. Така над него в йерархията на асоциацията остава единствено супершампионът Олександър Усик, а битка с украинеца е и голямата цел на Пулев. Преди това обаче той ще трябва да защити пояса - това ще се случи в петък (12 декември) срещу Мурат Гасиев в Дубай, а сблъсъкът ще бъде излъчен пряко по bTV.

В ролята на баща

Познаваме Кубрат Пулев като безмилостна машина, помитаща всичко на ринга. Рядко боксьорът позволява да се надникне отвъд тази фасада, зад която има спокоен, уравновесен, търпелив човек и баща. "Аз съм щастлив човек. Щях да бъда такъв дори и да не бях станал световен шампион. Аз съм поредният пример, че когато човек е изцяло отдаден на една цел и работи упорито, целенасочено и преследва мечтата си до края, тя се сбъдва", казва той.

А най-важното за него е да научи двете си деца - Христина и Спартак - на добродетелите, които осмислят света. И които сам наследява от своите родители. "Светът, в който живеем, е свят на фалш, на маски и имитации. Уча децата си на любов, на уважение, искам да ценят хората. Много родители пропускат тези неща, а те ще стават все по-важни в света, в който живеем", откровен е Пулев.

Не пропускайте следващото боксово зрелище с участието на Кубрат Пулев - защитата на регулярната титла на WBA срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) пряко по bTV!

А тук можете да гледате епизодите от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой:

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3