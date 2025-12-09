bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В ръкавиците на Пулеви

Готови за битка: Братя Пулеви се потят на жегата в Дубай (ВИДЕО)

Тервел вече е при брат си

Братска подкрепа за Кубрат Пулев преди голямата битка в Дубай. На 12 декември най-добрият ни боксьор ще защитава регулярната си световна титла на WBA срещу руснака Мурат Гасиев.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по bTV. 

Треньор на Кобрата: Хората го харесват, има хубава енергия (ВИДЕО)

От вчера Тервел е при Кубрат, за да го подкрепи преди мача с руския претендент. Двамата не губят време - тичат под жаркото слънце край плажа.

Снимка: Илия Илиев

"Чувствам се вълшебно. В България се чувствам най-добре, но и тук не е лошо", казва измореният от тренировката Кубрат.

Брат му Тервел също се спира при екипа ни, за да коментира състоянието на Кобрата: "Добра му е формата. Изглежда перфектно, има издръжливост. Психически е спокоен, което е от ключово значение", смята бронзовият медалист от олимпийските игри в Лондон 2012.

Визитките

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Снимка: Илия Илиев

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. 

Не пропускайте и дигиталната ни поредица "В ръкавиците на Пулев" на нашия сайт btvsport.bg, както и в социалните мрежи.

Епизод 1 ви очаква ТУК

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)

Епизод 2 ви очаква ТУК

Епизод 2:

Епизод 3 ви очаква ТУК:

Епизод 3: Място в историята - българин в Храма на Ули Вегнер (ВИДЕО)

