Готови за битка: Братя Пулеви се потят на жегата в Дубай (ВИДЕО)

Братска подкрепа за Кубрат Пулев преди голямата битка в Дубай. На 12 декември най-добрият ни боксьор ще защитава регулярната си световна титла на WBA срещу руснака Мурат Гасиев.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по bTV.

От вчера Тервел е при Кубрат, за да го подкрепи преди мача с руския претендент. Двамата не губят време - тичат под жаркото слънце край плажа.

"Чувствам се вълшебно. В България се чувствам най-добре, но и тук не е лошо", казва измореният от тренировката Кубрат.

Брат му Тервел също се спира при екипа ни, за да коментира състоянието на Кобрата: "Добра му е формата. Изглежда перфектно, има издръжливост. Психически е спокоен, което е от ключово значение", смята бронзовият медалист от олимпийските игри в Лондон 2012.

Визитките

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

