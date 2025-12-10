Кубрат Пулев: Аз съм най-добрият и ще го покажа в петък! (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В ръкавиците на Пулеви

Гледайте Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) по bTV

Аз съм най-добрият! Чувствам се страхотно, имам сила, имам енергия. Аз съм по-добър от Мурат Гасиев и ще го покажа в петък! С тези думи Кубрат Пулев заяви очакванията си за мача, в който за първи път ще защитава регулярната световна титла на WBA.

Кобрата спечели пояса преди година след победа над Махмуд Чар. Сблъсъкът на 12 декември в Дубай ще бъде излъчен на живо по bTV.

"Аз съм най-добрият"

"Да бъда световен шампион беше моя и на моя баща мечта, и затова започнах с бокса. Баща ми обичаше бокса, и затова и ние обичаме бокса", започна Кобрата на официалната пресконференция преди двубоя.

"Чаках толкова дълго, имам много опит и благодарение на Бог имах възможност да се бия за тази титла. Имах щастието да се бия за тази титла в България", припомни той.

"Чувствам, че съм най-добрият, чувствам се страхотно, невероятно, имам много сила, много енергия. Когато отида на тренировка, се чувствам страхотно. Затова съм световен шампион и искам да защитя моята титла. Той също има много опит, но аз съм по-добрият, и ще го покажа в петък", категоричен е българският боксьор.

Пулев очаква труден мач, тъй като съперникът му не е за подценяване: "Той е силен боец, няма да е лесна битка, но ако беше лесно, нямаше да е толкова хубаво".

"Важно е да покажа, че съм по-добрият боксьор и след това ще видим. Всеки може да вземе своето решение за живота си. В петък ще бъде един много интересен мач", добави 44-годишният Кубрат.

Кобрата се ядоса на организаторите

В края на срещата с медиите Пулев се ядоса на организаторите, че не е осигурен превод на немски и треньорът му Ули Вегнер не разбира какво се говори.

"Не знам кой е организирал това, но е неуважение спрямо Ули да няма превод на немски. Всички тук говорите на руски и английски, а той не разбира", сопна се българският шампион.

Официалният кантар ще се проведе в четвъртък (11 декември) от 18:00 ч. в ирландски пъб в Дубай.

Не пропускайте боксовото зрелище с участието на Кубрат Пулев - защитата на регулярната титла на WBA срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) пряко по bTV.

Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)

А тук можете да гледате първите епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой: 

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

