bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
В ръкавиците на Пулеви

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Пресконференцията на Кубрат Пулев и Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Двубоят на 12 декември ще бъде излъчен на живо по bTV

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Пресконференцията на Кубрат Пулев и Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Два дни до мача на годината за българския бокс! Кубрат Пулев ще застане до Мурат Гасиев за съвместна пресконференция преди двубоя, в който ще защитава регулярната световна титла на WBA.

Мачът е на 12 декември и ще бъде излъчен на живо по bTV.

bTV с ексклузивен достъп

Екипът ни в Дубай – журналистът Илия Илиев и операторът Петър Стоев – има ексклузивен достъп до подготовката на българския шампион и благодарение на тях ще проследим на живо брифинга на боксьорите в тежка категория. 

Кобрата със сигурност има какво да каже. Руснакът едва ли ще му остане длъжен!

Пресконференцията започва в 13 ч. българско време. Гледайте я ТУК:

 

Визитките

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

32-годишният Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. 

Не пропускайте следващото боксово зрелище с участието на Кубрат Пулев - защитата на регулярната титла на WBA срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) пряко по bTV!

А тук можете да гледате първите епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой: 

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

бокс пресконференция мач Kубрат Пулев световна титла wba регулярна световна титла мурат гасиев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Въглищарят, който стана легенда: Васил Симов

Въглищарят, който стана легенда: Васил Симов
Кошмарът на Манчестър Сити отново е тук!

Кошмарът на Манчестър Сити отново е тук!
Арне Слот постави условие на Мохамед Салах

Арне Слот постави условие на Мохамед Салах

"Сан Мамес" - арената, която може да укроти ПСЖ
Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда

Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда

Последни новини

Салах прави същото като Роналдо – и това е бедствие!

Салах прави същото като Роналдо – и това е бедствие!
Арне Слот постави условие на Мохамед Салах

Арне Слот постави условие на Мохамед Салах
Ще разбие ли отново Нюкасъл мечтите на Байер за Шампионска лига?

Ще разбие ли отново Нюкасъл мечтите на Байер за Шампионска лига?
Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда

Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV