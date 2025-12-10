ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Пресконференцията на Кубрат Пулев и Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Два дни до мача на годината за българския бокс! Кубрат Пулев ще застане до Мурат Гасиев за съвместна пресконференция преди двубоя, в който ще защитава регулярната световна титла на WBA.

Мачът е на 12 декември и ще бъде излъчен на живо по bTV.

bTV с ексклузивен достъп

Екипът ни в Дубай – журналистът Илия Илиев и операторът Петър Стоев – има ексклузивен достъп до подготовката на българския шампион и благодарение на тях ще проследим на живо брифинга на боксьорите в тежка категория.

Кобрата със сигурност има какво да каже. Руснакът едва ли ще му остане длъжен!

Пресконференцията започва в 13 ч. българско време. Гледайте я ТУК:

Визитките

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

32-годишният Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

Не пропускайте следващото боксово зрелище с участието на Кубрат Пулев - защитата на регулярната титла на WBA срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) пряко по bTV!

