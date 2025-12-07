bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В ръкавиците на Пулеви

Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

Ще победя Гасиев трудно, но убедително, откровен е Кубрат Пулев

Познаваме Кубрат Пулев като безмилостна машина, помитаща всичко на ринга. Рядко боксьорът позволява да се надникне отвъд тази фасада, зад която има спокоен, уравновесен, търпелив човек и баща.

Тази своя страна Кобрата разкрива както никога досега в откровено и дълбоко лично интервю, в което говори за най-важните битки в живота си – тези на ринга, но и онези, които се водят вътре в човека.

Българинът Кубрат – гордостта на Ули Вегнер (ВИДЕО)

"Боксът е едно от малкото истински неща в този свят, изпълнен с фалш. Свят, в който човек за човека е враг, а добродетелите са забранени", откровен е Пулев.

Снимка: Lap.bg

Малко преди двубоя си с Мурат Гасиев в Дубай, който bTV ще ви покаже на 12 декември, той разкрива как се подготвя психически и физически за защитата на световната си титла. Титла, която е променила боксьора, но не и човека Пулев.

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)

"Аз съм щастлив човек. Щях да бъда такъв дори и да не бях станал световен шампион. Аз съм поредният пример, че когато човек е изцяло отдаден на една цел и работи упорито, целенасочено и преследва мечтата си до края, тя се сбъдва", казва той.

Снимка: Lap.bg

А най-важното за него е да научи двете си деца на добродетелите, които осмислят света.

Епизод 2:

"Светът, в който живеем, е свят на фалш, на маски и имитации. Уча децата си на любов, на уважение, искам да ценят хората. Много родители пропускат тези неща, а те ще стават все по-важни в света, в който живеем“, откровен е Пулев.

За гордостта да си българин, за верността в отношенията и за смелостта да останеш себе си - Кубрат Пулев в откровено интервю пред bTV. Вижте го във видеото.

Епизод 3: Място в историята - българин в Храма на Ули Вегнер (ВИДЕО)
 
Тагове:

дубай btv интервю бокс световна титла wba Ули Вегнер Kубрат Пулев Циновиц Мурат Гасаиев

