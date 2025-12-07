Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

Познаваме Кубрат Пулев като безмилостна машина, помитаща всичко на ринга. Рядко боксьорът позволява да се надникне отвъд тази фасада, зад която има спокоен, уравновесен, търпелив човек и баща.

Тази своя страна Кобрата разкрива както никога досега в откровено и дълбоко лично интервю, в което говори за най-важните битки в живота си – тези на ринга, но и онези, които се водят вътре в човека.

"Боксът е едно от малкото истински неща в този свят, изпълнен с фалш. Свят, в който човек за човека е враг, а добродетелите са забранени", откровен е Пулев.

Снимка: Lap.bg

Малко преди двубоя си с Мурат Гасиев в Дубай, който bTV ще ви покаже на 12 декември, той разкрива как се подготвя психически и физически за защитата на световната си титла. Титла, която е променила боксьора, но не и човека Пулев.

"Аз съм щастлив човек. Щях да бъда такъв дори и да не бях станал световен шампион. Аз съм поредният пример, че когато човек е изцяло отдаден на една цел и работи упорито, целенасочено и преследва мечтата си до края, тя се сбъдва", казва той.

Снимка: Lap.bg

А най-важното за него е да научи двете си деца на добродетелите, които осмислят света.

"Светът, в който живеем, е свят на фалш, на маски и имитации. Уча децата си на любов, на уважение, искам да ценят хората. Много родители пропускат тези неща, а те ще стават все по-важни в света, в който живеем“, откровен е Пулев.

За гордостта да си българин, за верността в отношенията и за смелостта да останеш себе си - Кубрат Пулев в откровено интервю пред bTV. Вижте го във видеото.

