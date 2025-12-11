НА ЖИВО: Кантарът преди Кубрат Пулев - Мурат Гасиев

Кой колко тежи? Въпросът, който си задават всички фенове на бокса преди важен мач! А на нас ни предстои такъв и съответно - кантар!

Утре, 12 декември, Кубрат Пулев ще защитава регулярната си титла на Световната боксова асоциация (WBA) срещу Мурат Гасиев в Дубай.

Кой е по-тежък?

Килограмите в бокса носят предимство, ако не са в излишък. И в щаба на Кубрат са сигурни, че предимството ще е на тяхна страна!

"Кубрат е по-тежък със сигурност. Той е по-едър, по-голям мъж. Кубрат никога не е бил в полутежка категория, нали? А Мурат е бил през по-голямата част от кариерата си. Най-вероятно е качил категория просто защото е бил по-мързелив и не му се е сваляло вече. Защото е по-лесно - в тежка категория не трябва да правиш тегло.", каза ексклузивно пред bTV треньорът на Кобрата - Ибн Кейсън.

"Кубрат със сигурност е по-тежък. Поне с 2-3 до 4 килограма е повече от Мурат Гасиев. Той е по-едър, по-мощен", добавя кондиционния треньор Фарук Шабани.

Тервел Пулев също е категоричен - брат му ще има премиство: "За мен Кубрат е по-тежкият боксьор, около 117-118 кг. Мурат ми се видя около 105-106 кг"

В предишните мачове

Спрямо резултатите на двамата боксьори от предишните им срещи, можем да очакваме, че българския шампион ще е по-тежък с около 10 килограма.

В мача срещу Махмуд Чар в края на 2024 г. в София, когато спечели титлата си, Пулев беше 116 кг.

Преди това, срещу Игор Шевадзуцкий през март 2024 г., той беше 113 кг.

Гасиев пък закова кантара на 105 кг преди последния си мач - срещу Джеремая Милтън през август 2024 г.

Какво ще покажат цифрите този път?

А тук можете да гледате първите епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой:

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

