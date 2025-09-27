НА ЖИВО: Чехия - България 1:2 (20:25, 25:23, 21:25) (ВИДЕО)

България играе за историята! Мъжкият ни волейболен тим е на полуфинал на световното първенство във Филипините!
Мача може да гледате пряко по bTV и Max Sport 2. Излъчването на срещата между Чехия и България е безвъзмездно предоставено на зрителите на bTV от А1 България и Max Sport.
Не пропускайте полуфинала между Чехия и България на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.
Следете развоя на мача с нас:
Четвърти гейм
0:1 - Първата точка е за чехите
Трети гейм
25:21 - Какво разиграване! България е на гейм от финала!
24:21 - Грешка и на Аспарух Аспарухов
24:20 - Грешка от сервис на чехите
23:19 - "Лъвовете" играят с настроение!
21:19 - Грешим на сервис, но в атака сме бетон!
17:14 - Дръпнахме напред в резултата
14:12 - Непробиваем български блок в центъра
10:10 - Мартин Атанасов преминава през тройната блокада.
7:9 - Съперниците ни разгадаха няколко от атаките ни.
6:6 - Резултатът се движи точка за точка с атрактивни отигравания и силни сервиси
1:1 - Едно от най-дългите разигравания в мача. За щастие в наша полза след точка на Мартин Атанасов.
0:1 - Първа точка за Чехия
Втори гейм
25:23 - Чехия изравнява резултата
21:23 - Сложен сервис на чехите и предимство за тях
20:20 - Блокада на българския тим и равенство
16:17 - Ас от Алекс Грозданов
14:17 - Успешно нападение от втора линия за чехите
12:14 - Единична блокада на Алекс Грозданов
9:12 - Чехите намериха начин да спрат няколко родни атаки.
7:8 - Случват се и неразбирателства в нашето поле
6:5 - Алекс Грозданов през центъра
4:4 - Кратко колебание в родното поле, но Аспарухов връща равенството
3:1 - Ас на Алекс Николов. Топката падна на линията!
1:0 - Първа точка за България!
Първи гейм
25:20 - Първи гейм за България!
22:18 - Мони Николов е неразгадаем за противниците
21:18 - Непробиваема блокада на Мартин Атанасов и Александър Николов
20:18 - Илия Петков изненада съперника със сервис
16:15 - Ас на Аспарух Аспарухов
15:15 - Противниците ни не са се предали. Успяха да наваксат изоставането.
14:11 - Чехите са притеснени. Разликата се увеличава
12:10 - Страхотно разиграване и точка за България след невероятна игра
11:9 - Каква тройна блокада на родния тим след топовния сервис на Мони Николов!
7:7 - Топовен сервис на Алекс Николов и равенството е възстановено.
4:6 - Неразбирателство в нашето поле. Подарихме точката на съперника.
1:1 - Противниците ни "връщат услугата"
0:1 - Първа точка за Чехия след сервис в аут на Илия Петков.
Стартов състав: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов, Илия Петков, Дамян Колев - либеро
Един отбор, в чийто редици един български внук ще се изправи срещу стената на Илия Петков и Алекс Грозданов. Ще изпита устойчивостта на Дамян Колев, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и Георги Татаров. А Александър Николов и брат му Симеон са готови да продължат да радват със зрелищни акции своите фенове, предвождани от гениалния тактик - Джанлоренцо Бленджини.
