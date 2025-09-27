bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

НА ЖИВО: Чехия - България 1:2 (20:25, 25:23, 21:25) (ВИДЕО)

Ще следим за вас полуфинала в Манила

България играе за историята! Мъжкият ни волейболен тим е на полуфинал на световното първенство във Филипините! 

Мача може да гледате пряко по bTV и Max Sport 2. Излъчването на срещата между Чехия и България е безвъзмездно предоставено на зрителите на bTV от А1 България и Max Sport.

Не пропускайте полуфинала между Чехия и България на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Следете развоя на мача с нас:

МАЧЪТ

Четвърти гейм

 

0:1 - Първата точка е за чехите

Трети гейм

25:21 - Какво разиграване! България е на гейм от финала!

24:21 - Грешка и на Аспарух Аспарухов

24:20 - Грешка от сервис на чехите

23:19 - "Лъвовете" играят с настроение! 

21:19 - Грешим на сервис, но в атака сме бетон! 

17:14 - Дръпнахме напред в резултата 

14:12 - Непробиваем български блок в центъра

10:10 - Мартин Атанасов преминава през тройната блокада. 

7:9 - Съперниците ни разгадаха няколко от атаките ни. 

6:6 - Резултатът се движи точка за точка с атрактивни отигравания и силни сервиси

Снимка: Volleyball World

1:1 - Едно от най-дългите разигравания в мача. За щастие в наша полза след точка на Мартин Атанасов.

0:1 - Първа точка за Чехия

Втори гейм

25:23 - Чехия изравнява резултата

21:23 - Сложен сервис на чехите и предимство за тях

20:20 - Блокада на българския тим и равенство

16:17 - Ас от Алекс Грозданов

14:17 - Успешно нападение от втора линия за чехите

Снимка: Reuters

12:14 - Единична блокада на Алекс Грозданов

9:12 - Чехите намериха начин да спрат няколко родни атаки. 

7:8 - Случват се и неразбирателства в нашето поле

6:5 - Алекс Грозданов през центъра

Снимка: Reuters

4:4 - Кратко колебание в родното поле, но Аспарухов връща равенството

3:1 - Ас на Алекс Николов. Топката падна на линията! 

1:0 - Първа точка за България!

Първи гейм

25:20 - Първи гейм за България! 

22:18 - Мони Николов е неразгадаем за противниците

21:18 - Непробиваема блокада на Мартин Атанасов и Александър Николов

20:18 - Илия Петков изненада съперника със сервис

16:15 - Ас на Аспарух Аспарухов

15:15 - Противниците ни не са се предали. Успяха да наваксат изоставането.

14:11 - Чехите са притеснени. Разликата се увеличава

12:10 - Страхотно разиграване и точка за България след невероятна игра 

11:9 - Каква тройна блокада на родния тим след топовния сервис на Мони Николов!

7:7 - Топовен сервис на Алекс Николов и равенството е възстановено.

4:6 - Неразбирателство в нашето поле. Подарихме точката на съперника.

1:1 - Противниците ни "връщат услугата"

0:1 - Първа точка за Чехия след сервис в аут на Илия Петков.

Стартов състав: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов, Илия Петков, Дамян Колев - либеро

Ще усетят ли чехите българската мощ?

Един отбор, в чийто редици един български внук ще се изправи срещу стената на Илия Петков и Алекс Грозданов. Ще изпита устойчивостта на Дамян Колев, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и Георги Татаров. А Александър Николов и брат му Симеон са готови да продължат да радват със зрелищни акции своите фенове, предвождани от гениалния тактик - Джанлоренцо Бленджини.

27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!

Излъчването на срещата между Чехия и България е безвъзмездно предоставено на зрителите на bTV от А1 България и Max Sport.

Не пропускайте полуфинала между Чехия и България на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

На живо от Манила: Истерия за билети преди полуфинала (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)
Тагове:

България btv Чехия полуфинал на живо Александър Николов манила симеон николов джанлоренцо бленджини Дамян Колев Mаx Sport 2 Илия Петков Георги Татаров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)

Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)
Баща на герой!

Баща на герой! "Важно е как ще възпитаме децата извън залите!" (ВИДЕО)
27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!

27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!
Време е! Една нация, един отбор – напред към финала! (ВИДЕО)

Време е! Една нация, един отбор – напред към финала! (ВИДЕО)
Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Последни новини

„Моля се за чудо!“ Кариерата на звезда е съсипана, той вече не може да направи и крачка!

„Моля се за чудо!“ Кариерата на звезда е съсипана, той вече не може да направи и крачка!
Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)

Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)
Баща на герой!

Баща на герой! "Важно е как ще възпитаме децата извън залите!" (ВИДЕО)
На живо от Манила: Истерия за билети преди полуфинала (ВИДЕО)

На живо от Манила: Истерия за билети преди полуфинала (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV