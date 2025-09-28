bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Време е за финал! България срещу Италия за световната титла (ВИДЕО)

Гледайте волейболните “лъвове“ от 12:30 ч. по bTV, MAX Sport 2 и на bTV Plus

Време е за финал! 55 години по-късно България отново е близо до световния връх в мъжкия волейбол. Между "лъвовете" и златните медали застава действащият световен шампион Италия.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

Статистиката от последните 10 сблъсъка между Италия и България е категорично в полза на съперника - 9 последователни победи, последната от които на 11 юни (3:1) в Лигата на нациите.

Последният наш успех пък датира от 2015 г. - 3:1 на Европейските игри в Баку.

Треньорът на Италия: България заслужи финала

Кошмарът в София

На 2 октомври 1970 г. столичната зала "Фестивална" е пълна до козирката, въздухът трепти от вълнение преди финала на световното първенство срещу ГДР.

Съперникът започва по-добре и затваря първия гейм на 11. Вторият е за нас - на 13. Следва нова размяна и се стига до решителен пети гейм.

Там се завихря българско торнадо - 10:1, после 13:5. Точно тогава токът спира. А после допускаме обрат без аналог в историята - 14:16. А избраният за най-добър нападател на първенството - Димитър Златанов, и до днес не може да си обясни какво точно се е случило.

Двата отбора завършват с еднакъв точков актив, но ГДР е шампион с един спечелен гейм в повече...

Снимка: FIVB

Нови герои

Сега обаче братя Николови и останалите вълшебни момчета са на път да нахлуят с гръм и трясък в историята на българския спорт. Никога досега не сме печели световна титла в колективен спорт на ниво мъже или жени.

Да прегръщаш като Мая (ВИДЕО)

Вече е сигурно - мъжкият ни волейбол завоюва шестия си медал от световно първенство. И е време към среброто и четирите бронза да добавим злато!

Лудото филипинско лято ни донесе три победи в групата (3:0 над Германия, 3:2 над Словения и 3:0 над Чили), 3:0 над Португалия на осминафинала и 3:2 над САЩ в четвъртфиналите.

Половината национали са израснали заедно, събра ги Мартин Стоев

Срещу при 3:1 над чехите нито за миг не остана съмнение кой е по-добрият отбор - въпреки загубената втора част нашите не трепнаха и систематично пречупиха съперника.

Имат ли сили подвиг? Предстои да разберем!

Снимка: FIVB

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България финал волейбол Италия btv световно първенство филипините титла злато пряко на живо Александър Николов манила симеон николов btv plus братя николови лъвовете A1 MAX Sport 2

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета! (ВИДЕО И СНИМКИ)

Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета! (ВИДЕО И СНИМКИ)
Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)
Половината национали са израснали заедно, събра ги Мартин Стоев

Половината национали са израснали заедно, събра ги Мартин Стоев
Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)
Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Последни новини

Суперкупата на Гърция отново е за Олимпиакос (ВИДЕО)

Суперкупата на Гърция отново е за Олимпиакос (ВИДЕО)
ЦСКА не спечели в третия дебют на Христо Янев

ЦСКА не спечели в третия дебют на Христо Янев
Каров: Момчета, играйте, както можете, и ще победите! (ВИДЕО)

Каров: Момчета, играйте, както можете, и ще победите! (ВИДЕО)
Родителите на

Родителите на "лъвовете": Можем само да им даваме сила (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV