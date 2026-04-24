Докато води Атлетико, Чоло Симеоне изгражда милионерска империя

Бизнес свят със 180 имота

Докато името на Диего Симеоне остава символ на дисциплина, характер и успех начело на Атлетико Мадрид, зад пределите на терена той изгражда не по-малко впечатляваща империя – този път в света на недвижимите имоти.

Заедно със съпругата си, аржентинския модел и предприемач Карла Перейра, треньорът създава мащабно портфолио от над 180 апартамента и седем луксозни имота в сърцето на Мадрид.

Тяхната компания Carpersim SL управлява активи с приблизителна стойност от 40 милиона евро. Моделът им е ясен и ефективен: придобиват имоти с потенциал, трансформират ги чрез цялостни реновации и ги връщат на пазара със значително по-висока стойност. Резултатът? Постоянен интерес, стабилна доходност и позициониране в най-престижните квартали на испанската столица.

Но амбицията на семейство Симеоне-Перейра далеч не спира дотук. Последната им инвестиция – парцел от един хектар – ще се превърне в нов жилищен проект със 140 модерни апартамента. Паралелно с това те развиват и собствените си брандове My Location и Tres Cantos 1415.

Ла Финка – адресът на елита

Личният им свят цъфти в една от най-ексклузивните урбанизации в Испания – Ла Финка, разположена в Посуело де Аларкон – най-богатата община в страната.

Там семейство Симеоне живее във внушителна вила от 1900 кв. м, закупена през 2016 г. и изцяло трансформирана в рамките на година. Сред съседите им във времето са били звезди като Кристиано Роналдо, Икер Касияс и Серхио Рамос.

Карла Перейра лично ръководи концепцията за интериора и устойчивата архитектура на дома. Вилата разполага със слънчеви панели и аеротермална система, благодарение на които 75% от необходимата енергия се произвежда автономно – пример за модерна визия за екологичен лукс.

На площ от 3000 кв.м се намира и частно футболно игрище – естествено продължение на живота на човек, превърнал футбола в своя философия.

Любопитен детайл от документален филм за Симеоне разкрива и неговата характерна дисциплина: гардеробът му съдържа около 30 черни ризи с дълъг ръкав, 12 бели ризи и серия черни костюми.

Лукс и на брега на Средиземно море

Освен резиденцията в Мадрид, двойката притежава и ваканционен имот в Марина Ботафоч на остров Ибиса. През 2021 г. те инвестират три милиона евро в два съседни апартамента с изглед към морето.

Част от финансирането идва от продажбата на техен имот в престижния квартал Саламанка в Мадрид за 4,5 милиона евро.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

