bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Слот на пангара, ето кой ще го наследи!

Ливърпул готви поредна раздяла

Слот на пангара, ето кой ще го наследи!
Reuters

Изтече ли времето на Арне Слот начело на Ливърпул? Въпреки спечелената Висша лига, нидерландският мениджър все още не е спечелил доверието на много от феновете на клуба, а незадоволителните резултати през настоящия сезон наливат още масло в огъня.

Кой заменя Слот?

Според германското издание BILD, Ливърпул вече е намерил заместник на нидерландския специалист. Името на потенциалния нов мениджър на мърсисайдци е Чаби Алонсо.

Бившият футболист на "червените" е готов да поеме поста, а клубът е готов да го върне обратно на "Анфийлд", където той прекара 5 години.

Снимка: Reuters

Според изданието, в Ливърпул виждат Алонсо като перфектния вариант за отбора. Дори се твърди, че спортният директор на мърсисайдци Майкъл Едуардс е искал испанеца като заместник на Юрген Клоп, който напусна през 2024 г.

Тогава обаче Алонсо е отказал, за да прекара още един сезон в Байер Леверкузен, след като спечели Бундеслигата без нито една загуба. Въпреки това Едуардс продължи да поддържа връзка с него, дори след като Арне Слот спечели Висшата лига.

Агентът на Алонсо - Иняки Ибанес, наскоро потвърди, че от Ливърпул има интерес към клиента му и сега е "най-добрият шанс", ако мърсисайдци искат да привлекат бившия полузащитник, който в момента е свободен агент, след като напусна Реал Мадрид. Въпреки това Алонсо няма намерение да поема който и да е отбор преди края на сезона.

Снимка: Getty Images

На "Сантяго Бернабеу" престоят му бе неуспешен, след като бе уволнен само 6 месеца след назначаването си и 34 официални мача начело. На мястото на Алонсо в Реал застана Алваро Арбелоа.

Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо

Твърди се и че треньорът на Щутгарт - Себастиан Хьонес, също е сред възможните варианти за заместник на Слот

Мениджърите, управлявали най-кратко

Ако Арне Слот бъде уволнен през май, когато приключва кампанията във Висшата лига, то той ще се нареди на пето място в класацията на мениджърите, които са се задържали най-кратко начело на отбора от града на Бийтълс.

Към момента нидерландецът е прекарал 662 дни в Ливърпул, като ще измести Греъм Сунес, който е на пето място с 1018 дни начело между 16 април 1991 и 28 януари 1994 г.

Първото място се държи от Рой Ходжсън, който прекарва едва 191 дни като мениджър на Ливърпул между 1 юли 2010 и 8 януари 2011.

Снимка: Reuters

След него са Джордж Питърсън с 473 дни, който поема отбора след края на Първата световна война и остава до декември 1919 г.

На трето и четвърто място са двама от любимците на "червената" публика - сър Кени Далглиш и Джо Фегън. Далглиш се задържа начело 494 дни през втория си престой като мениджър между 8 януари 2011 и 16 май 2012, спечелвайки трофея от Купата на лигата, след като заменя Ходжсън.

Джо Фегън пък е един от най-успешните мениджъри в историята на Ливърпул, въпреки че е начело 697 дни между 2 юли 1983 и 29 май 1985, триумфирайки като шампион на Англия и турнира за КЕШ.

Снимка: Getty Images

Формата на Ливърпул

Ливърпул започна сезона силно, като дори се намираше на върха във Висшата лига, след 5 изиграни кръга. Сериозен спад във формата на играчите коства дори мястото им в топ 4. В момента мърсисайдци се намират на петата позиция в първенството, след като три поредни кръга Ливърпул пропусна да вземе важни точки. 

Ливърпул обяви голяма новина за Салах (ВИДЕО)

Загуби от изпадащия Уулвърхемптън и Брайтън и равенство с борещия се за оцеляване Тотнъм накараха феновете на "червените" още по-силно да се съмняват във възможностите на Арне Слот

В Шампионската лига отборът се класира за четвъртфиналите, след като отстрани Галатасарай и ще се изправи срещу ПСЖ - отборът, от който "червените" отпаднаха миналия сезон след изпълнение на дузпи. 

Снимка: Reuters

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV