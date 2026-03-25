Слот на пангара, ето кой ще го наследи!

Изтече ли времето на Арне Слот начело на Ливърпул? Въпреки спечелената Висша лига, нидерландският мениджър все още не е спечелил доверието на много от феновете на клуба, а незадоволителните резултати през настоящия сезон наливат още масло в огъня.

Кой заменя Слот?

Според германското издание BILD, Ливърпул вече е намерил заместник на нидерландския специалист. Името на потенциалния нов мениджър на мърсисайдци е Чаби Алонсо.

Бившият футболист на "червените" е готов да поеме поста, а клубът е готов да го върне обратно на "Анфийлд", където той прекара 5 години.

Според изданието, в Ливърпул виждат Алонсо като перфектния вариант за отбора. Дори се твърди, че спортният директор на мърсисайдци Майкъл Едуардс е искал испанеца като заместник на Юрген Клоп, който напусна през 2024 г.

Тогава обаче Алонсо е отказал, за да прекара още един сезон в Байер Леверкузен, след като спечели Бундеслигата без нито една загуба. Въпреки това Едуардс продължи да поддържа връзка с него, дори след като Арне Слот спечели Висшата лига.

Агентът на Алонсо - Иняки Ибанес, наскоро потвърди, че от Ливърпул има интерес към клиента му и сега е "най-добрият шанс", ако мърсисайдци искат да привлекат бившия полузащитник, който в момента е свободен агент, след като напусна Реал Мадрид. Въпреки това Алонсо няма намерение да поема който и да е отбор преди края на сезона.

На "Сантяго Бернабеу" престоят му бе неуспешен, след като бе уволнен само 6 месеца след назначаването си и 34 официални мача начело. На мястото на Алонсо в Реал застана Алваро Арбелоа.

Твърди се и че треньорът на Щутгарт - Себастиан Хьонес, също е сред възможните варианти за заместник на Слот.

Мениджърите, управлявали най-кратко

Ако Арне Слот бъде уволнен през май, когато приключва кампанията във Висшата лига, то той ще се нареди на пето място в класацията на мениджърите, които са се задържали най-кратко начело на отбора от града на Бийтълс.

Към момента нидерландецът е прекарал 662 дни в Ливърпул, като ще измести Греъм Сунес, който е на пето място с 1018 дни начело между 16 април 1991 и 28 януари 1994 г.

Първото място се държи от Рой Ходжсън, който прекарва едва 191 дни като мениджър на Ливърпул между 1 юли 2010 и 8 януари 2011.

След него са Джордж Питърсън с 473 дни, който поема отбора след края на Първата световна война и остава до декември 1919 г.

На трето и четвърто място са двама от любимците на "червената" публика - сър Кени Далглиш и Джо Фегън. Далглиш се задържа начело 494 дни през втория си престой като мениджър между 8 януари 2011 и 16 май 2012, спечелвайки трофея от Купата на лигата, след като заменя Ходжсън.

Джо Фегън пък е един от най-успешните мениджъри в историята на Ливърпул, въпреки че е начело 697 дни между 2 юли 1983 и 29 май 1985, триумфирайки като шампион на Англия и турнира за КЕШ.

Формата на Ливърпул

Ливърпул започна сезона силно, като дори се намираше на върха във Висшата лига, след 5 изиграни кръга. Сериозен спад във формата на играчите коства дори мястото им в топ 4. В момента мърсисайдци се намират на петата позиция в първенството, след като три поредни кръга Ливърпул пропусна да вземе важни точки.

Загуби от изпадащия Уулвърхемптън и Брайтън и равенство с борещия се за оцеляване Тотнъм накараха феновете на "червените" още по-силно да се съмняват във възможностите на Арне Слот.

В Шампионската лига отборът се класира за четвъртфиналите, след като отстрани Галатасарай и ще се изправи срещу ПСЖ - отборът, от който "червените" отпаднаха миналия сезон след изпълнение на дузпи.