Кой купува "Златната топка"? Скандал около Дембеле!

Имейли, пари и тайни PR кампании – футболът се превръща в шоу с високи залози

Reuters

Футболният свят обича скандалите почти толкова, колкото и головете в последната минута. А сега прожекторите са насочени към Усман Дембеле – човекът, който буквално изстреля Пари Сен Жермен към триумфа миналия сезон - 4 купи, включително Шампионската лига. С 35 попадения и 16 асистенции, французинът беше като ураган, който помита всичко по пътя си.

Снимка: Getty Images

Но когато си толкова близо до „Златната топка“, винаги изскачат въпроси – и понякога не особено удобни.

Кой плаща сметката?

Звездата на Дембеле изгрява... но кой плаща сметката?

Снимка: Reuters

Феновете вече си представят как той вдига престижния трофей в Париж на 22 септември, а прогнозата на Лионел Меси отпреди години сякаш се сбъдва. Въпреки това, зад кулисите се говори за... PR машина, която работи на пълни обороти.

Питаме изкуствения интелект: Кой ще спечели

Австралийският създател на футболно съдържание Нийл Гарднър твърди, че е получил изкусително предложение: срещу определена сума – да напише три „внимателно изпипани“ туита в прослава на Дембеле.

Футбол или шоу-бизнес?

Автентичността на тази предполагаема кампания обаче остава под въпрос, особено след като гласуването за най-престижната индивидуална награда във футбола приключи преди няколко седмици. Дали някой просто е изпуснал момента, или наистина има опит за задкулисна игра? Засега няма доказателства, името на агенцията остава скрито, а автентичността на имейла виси във въздуха.

Голяма чест! Христо Стоичков връчва

Но едно е сигурно – в свят, където футболът е толкова тясно преплетен с бизнес, пиар и огромни пари, подобни „слухове“ винаги намират публика.

И все пак...

Ламин Ямал и Мохамед Салах дебнат в надпреварата, но дали някой вече не е решил кой ще блести в светлините на прожекторите в театър "Шатле" след броени дни? Дембеле може да е магьосник с топката, но сега големият въпрос е: кой дърпа конците извън терена?

 

