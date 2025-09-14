Кой купува "Златната топка"? Скандал около Дембеле!

Футболният свят обича скандалите почти толкова, колкото и головете в последната минута. А сега прожекторите са насочени към Усман Дембеле – човекът, който буквално изстреля Пари Сен Жермен към триумфа миналия сезон - 4 купи, включително Шампионската лига. С 35 попадения и 16 асистенции, французинът беше като ураган, който помита всичко по пътя си.

Снимка: Getty Images

Но когато си толкова близо до „Златната топка“, винаги изскачат въпроси – и понякога не особено удобни.

Кой плаща сметката?

Звездата на Дембеле изгрява... но кой плаща сметката?

Снимка: Reuters

Феновете вече си представят как той вдига престижния трофей в Париж на 22 септември, а прогнозата на Лионел Меси отпреди години сякаш се сбъдва. Въпреки това, зад кулисите се говори за... PR машина, която работи на пълни обороти.

Австралийският създател на футболно съдържание Нийл Гарднър твърди, че е получил изкусително предложение: срещу определена сума – да напише три „внимателно изпипани“ туита в прослава на Дембеле.

Футбол или шоу-бизнес?

Автентичността на тази предполагаема кампания обаче остава под въпрос, особено след като гласуването за най-престижната индивидуална награда във футбола приключи преди няколко седмици. Дали някой просто е изпуснал момента, или наистина има опит за задкулисна игра? Засега няма доказателства, името на агенцията остава скрито, а автентичността на имейла виси във въздуха.

Но едно е сигурно – в свят, където футболът е толкова тясно преплетен с бизнес, пиар и огромни пари, подобни „слухове“ винаги намират публика.

И все пак...

Ламин Ямал и Мохамед Салах дебнат в надпреварата, но дали някой вече не е решил кой ще блести в светлините на прожекторите в театър "Шатле" след броени дни? Дембеле може да е магьосник с топката, но сега големият въпрос е: кой дърпа конците извън терена?