Ливърпул не пуска аванта: Бижу на Собослай нокаутира Арсенал (РЕЗУЛТАТИ)

Шампионски график

Ливърпул не пуска аванта: Бижу на Собослай нокаутира Арсенал (РЕЗУЛТАТИ)
Reuters

Доминик Собослай отбеляза един от най-красивите голове от началото на сезона в английското първенство по футбол и Ливърпул спечели с 1:0 срещу Арсенал като домакин в мач от третия кръг. Така мърсисайдци оглавиха еднолично класирането с актив от девет точки. Тимът на Арне Слот победи "артилеристите" за първенство за първи път от 2022 г. През този период мърсисайдци не бяха успявали да надвият лондончани в продължение на 6 мача - от март 2022 г. Победиха ги само веднъж - за ФА Къп, на 7 януари 2024 г.

Шампионски график

В края на мача шампионите получиха нарушение на над 25 метра от вратата на "топчиите" и унгарецът застана зад топката. Неговият изстрел бе изключително прецизен, а топката влезе в сглобката и не остави шанс на Давид Рая.

Снимка: Reuters

Арсенал отговори бързо и малко след попадението се възползва от грешка на защитата на Ливърпул. Еберечи Езе отне топката и се озова един на един с вратаря Алисон Бекер, но бе настигнат и блокиран от Джо Гомес. Гостите претендираха за дузпа, каквато обаче не бе отсъдена.

Феновете в шок: Значи ли това, че Роналдо е приел исляма? (ВИДЕО)

Арсенал загуби първи точки за сезона и остава на трета позиция с шест. Между двата отбора е Челси със 7.  Никой друг клуб няма три победи от началото на английското първенство.

Миналата година мърсисайдците също започнаха сезона с три победи и в крайна сметка станаха шампиони.

Резултати от кръга:

Ливърпул - Арсенал 1:0

Нотингам Форест - Уест Хем 0:3

Брайтън - Манчестър Сити 2:1

Лийдс - Нюкасъл 0:0

Съндърланд - Брентфорд 2:1

Манчестър Юнайтед - Бърнли 3:2

Тотнъм - Борнемут 0:1

Уулвърхемптън - Евертън 2:3

Челси - Фулъм 2:0

Лошо, Гуардиола, лошо...

