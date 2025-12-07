„Надяваме се децата ви да умрат от рак“ (СНИМКА)

Ситуацията във Фиорентина става все по-сложна. Опустошителното поражение от Сасуоло (1:3), освен че допълнително усложни класирането на отбора на Паоло Ваноли, отприщи най-вулгарните инстинкти сред някои фенове.

И, както всички знаем, в ерата на социалните медии резонансът е още по-голям. Няколко приятелки на играчи на Фиорентина получиха смъртни заплахи или съобщения със сходен контекст.

Много от тях вече са подали жалби, а някои като съпругата на Додо - Аманда Ферейра, публикува някои коментари под една от публикациите, в които пожелава смърт за децата на бразилеца...

Ла Виола е на последно място в Серия А с 6 точки - нула победи, 6 равенства, 8 поражения и голова разлика 11:24.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK