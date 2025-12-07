bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Надяваме се децата ви да умрат от рак“ (СНИМКА)

Голям скандал във Фиорентина

„Надяваме се децата ви да умрат от рак“ (СНИМКА)

Ситуацията във Фиорентина става все по-сложна. Опустошителното поражение от Сасуоло (1:3), освен че допълнително усложни класирането на отбора на Паоло Ваноли, отприщи най-вулгарните инстинкти сред някои фенове.

И, както всички знаем, в ерата на социалните медии резонансът е още по-голям.Няколко приятелки на играчи на Фиорентина получиха смъртни заплахи или съобщения със сходен контекст.

Много от тях вече са подали жалби, а някои като съпругата на Додо - Аманда Ферейра, публикува някои коментари под една от публикациите, в които пожелава смърт за децата на бразилеца...

Легендарен футболист страда от рядко заболяване

Ла Виола е на последно място в Серия А с 6 точки - нула победи, 6 равенства, 8 поражения и голова разлика 11:24.

деца скандал криза фиорентина Италия фенове смърт класиране заплахи сасуоло последно място Паоло Ваноли

