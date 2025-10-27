bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Наказват Белингам заради неприличен жест? (ВИДЕО)

Високо напрежение и след Ел Класико

Наказват Белингам заради неприличен жест? (ВИДЕО)

Героят за Реал Мадрид - Джуд Белингам, си навлече проблеми след неделното Ел Класико. Английският национал може да бъде наказан заради неприличен жест след победата, постигната с негов гол.

Белингам се хвана за чатала при празненствата, повтаряйки това, което направи срещу Словакия в осминафиналите на Евро 2024. Тогава халфът прати мача в продължения с фамозна задна ножица, впоследствие "Трите лъва" взеха своето.

Преди година Белингам се оправда, че дейстието му не е неуважение към съперника, а шега с приятели на стадиона. В крайна сметка футболистът на Реал Мадрид се размина с глоба в размер на 20 хил. евро и беше на линия за четвъртфинала срещу Швейцария.

Хей, Джуд?

Сега обаче случаят е различен заради враждата с Барселона и високо напрежение преди, по време на и след дербито за върха в Испания. Играчи и хора от двата щаба се дърпаха, блъскаха и заканваха едни на други.

Преди мача звездата на Барселона Ламин Ямал заяви, че "белите" крадат и се оплакват. Това провокира капитана на "Лос Бланкос" Даниел Карвахал, който даде тон на скандалите след мача с "Много говориш" и отчетливи жестове към съотборника си в испанския национален отбор.

Ямал отговори, като го призова да разрешат спора "навън". Винисиус обаче се присъедини и напрежението ескалира заради репликата на Ямал, че бразилецът е изпуснал "Златната топка", защото също говори много.

Скандал в Ел Класико! Винисиус избухна:

