Англия се събуди — и този път сочи с пръст не към съперника, а към собственото си отражение.

По време на дербито от Висша лига между Тотнъм и Арсенал футболът отстъпи място на нещо далеч по-грозно. Докато Деклан Райс се приближаваше към корнер флага на стадион "Тотнъм Хотспър Стейдиъм", фен от трибуните реши да покаже снимка на съпругата му от телефона си.

Ниско и жалко

Иронията? Райс дори не го забеляза. Току-що беше замесен в изравнителния гол на Коло Муани. Деветдесет минути характер. Разгромно 4:1 в лондонското дерби и капитанско присъствие без лента.

Но това не е изолиран случай. Това е тенденция.

Месеци наред външният вид на съпругата му, Лорън Фрайър, се превръща в мишена за анонимни „експерти“ в социалните мрежи. През април Райс беше пределно ясен: „Жена ми е любовта на живота ми и няма по-добра за мен.“

Думи на мъж, а не на профил със снимка на куче и 12 последователи.

Натискът стана толкова токсичен, че Лорън изтри профилите си. А Ребека Варди, съпругата на Джейми Варди, публично защити Фрайър: „Отвратително е. В днешно време е твърде лесно да се скриеш зад клавиатура.“

И в същото време мач №100

Скандалът стана вирусен. Но докато интернет кипеше, Райс се усмихваше, поздравяваше съперници и празнуваше своя мач №100 за Арсенал...

А треньорът Микел Артета също коментира след края на мача: „Това е отношение и смелост.“