Първи златен дубъл за Интер от 16 години

Купата на Италия е в Милано след 2:0 срещу Лацио

БГНЕС

За първи път от ерата на Жозе Моуриньо, Интер направи златен дубъл в италианския футбол, след като спечели титлата в Серия А и триумфира и с Купата снощи.

На финала на „Олимпико“ „нерадзурите“ победиха Лацио с 2:0, много по-лесно от очакваното, когато става въпрос за подобни мачове. Всичко беше решено още в първото полувреме - автогол на Адам Марушич, а след това Лаутаро Мартинес оформи крайния резултат.

Последната двойна корона в италианския футбол за Интер датира от 2010 г., когато миланският гранд също спечели Шампионската лига.

Снимка: БГНЕС

За Интер това е десети триумф за Купата на Италия, което поставя тима на второ място в списъка с победители за всички времена, след Ювентус, който има 15.

ювентус интер жозе моуриньо титла лацио купа на италия лаутаро мартинес

