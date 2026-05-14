Първи златен дубъл за Интер от 16 години

За първи път от ерата на Жозе Моуриньо, Интер направи златен дубъл в италианския футбол, след като спечели титлата в Серия А и триумфира и с Купата снощи.

На финала на „Олимпико“ „нерадзурите“ победиха Лацио с 2:0, много по-лесно от очакваното, когато става въпрос за подобни мачове. Всичко беше решено още в първото полувреме - автогол на Адам Марушич, а след това Лаутаро Мартинес оформи крайния резултат.

Последната двойна корона в италианския футбол за Интер датира от 2010 г., когато миланският гранд също спечели Шампионската лига.

За Интер това е десети триумф за Купата на Италия, което поставя тима на второ място в списъка с победители за всички времена, след Ювентус, който има 15.