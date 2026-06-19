Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Последният съдийски сигнал: Голмайсторът, който напусна терена на живота Почина Игор Проти - един от двамата нападатели, които са били голмайстори и в трите най-високи нива на италианския футбол

Големият италиански нападател Игор Проти почина на 58 години, след като загуби битката с рака, съобщава „Газета дело спорт“.

Проти е сред най-емблематичните фигури на италианския футбол от края на 20-и век, като остава в историята с уникално постижение – заедно с Дарио Хюбнер той е един от двамата нападатели, които са били голмайстори и в трите най-високи нива на италианския футбол: Серия "А", Серия "Б", Серия "С".

Чува за първи път за болестта през юни миналата година, определяйки я като „много нежелан гост“. По-късно той сподели в социалните мрежи, че състоянието му се е влошило след операция и последваща химиотерапия, като е започнал и лъчетерапия.

Кариерата на Проти започва в Римини, а впоследствие той се утвърждава в Месина, където привлича внимание с изявите си. Най-силният му период е в Бари, където печели голмайсторската титла в Серия А и се превръща в първия футболист, постигнал това отличие с отбор, изпаднал от елита в същия сезон.

По-късно нападателят играе за Лацио, с който печели Суперкупата на Италия, а в края на кариерата си защитава цветовете на Ливорно.

"Той беше много повече от голмайстор. Беше човек, който оставяше следа навсякъде, където преминаваше. Любимец в Месина, герой в Бари, истинска легенда в Ливорно. Играч, който бележеше голове, но и печелеше сърца. Един от онези редки футболисти, които феновете не помнят само заради попаденията, а заради човечността им", пишат още в Италия.

В последното си послание Проти благодари на семейството си, на приятелите си и на всички привърженици, които са били до него през годините:

„Трудно е да намеря думи. Мога само да благодаря на моето голямо и прекрасно семейство, което обичах безкрайно. Благодаря на всички хора, които ме обичаха и подкрепяха, и на феновете на отборите, за които играх. Любовта, която ми давахте, винаги беше взаимна.“

Историята на Игор Проти е история за упоритост, скромност и вярност. От момчето от Римини с голяма мечта и футболна топка в ръце, до един от най-обичаните нападатели в италианския футбол.

Почивай в мир, Игор. Последният съдийски сигнал прозвуча, но споменът за теб ще остане завинаги в сърцата на хората, които докосна по своя път, завършва „Газета дело спорт“.