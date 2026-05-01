Нови твърдения в съда за психичното състояние на Диего Марадона разпалват спор за лечението му преди смъртта.

В съдебния процес в Аржентина за първи път в публичното пространство се появяват директни твърдения за неговото психично здраве, включително предполагаеми диагнози за биполярно разстройство и нарцистично личностно разстройство.

29 дни по-рано...

По време на изслушване в съд в Сан Исидро, психологът Карлос Диас — който твърди, че е лекувал футболната легенда в продължение на 29 дни преди смъртта му — описва сложна клинична картина. Според неговите показания, До Дигео е страдал от комбинация от зависимости, биполярно разстройство и личностно разстройство, пише oglobo.globo.com.

Диас заявява пред съда, че става дума за „хронични състояния, които съпътстват пациента през целия живот“. Той допълва, че зависимостите на гения, особено към алкохол и кокаин, са били широко известни и в определени периоди тясно свързвани с професионалната му кариера.

Съдебният контекст

Делото се води срещу седем медицински специалисти — лекари, психиатри, психолог и медицински сестри — обвинени в непредумишлено убийство. Прокуратурата твърди, че грижите за Марадона след неговата неврохирургична операция не са били адекватни и че медицинският екип е бил наясно с рисковете, но не е реагирал достатъчно.

Марадона си отиде на 25 ноември 2020 г. на 60-годишна възраст вследствие на сърдечно-дихателен арест, докато се възстановява в домашна среда.

Нови въпроси

Показанията на психолога предизвикват допълнително напрежение в процеса, тъй като поставят фокус не само върху физическото състояние на Марадона, но и върху психичните му проблеми — тема, която досега рядко е била разглеждана официално в съдебен контекст.

Според Диас, още при първата им среща Марадона е бил в състояние на тежка зависимост и е показвал поведенчески модели, свързани с емоционална нестабилност и трудно справяне с фрустрация.

Наследството на една легенда и тежестта на процеса

Случаят продължава да разделя общественото мнение в Аржентина и по света — дали смъртта на един от най-великите футболисти в историята е резултат от медицинска небрежност или от комплекс от лични и здравословни фактори, които са били извън контрол.