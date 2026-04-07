Скандал в африканския футбол: трима се върнаха, седем изчезнаха!

След квалификацията Есватини - Еритрея

Reuters

След повече от шест години без национален отбор, Еритрея най-после събра своите футболисти за квалификациите за Купата на африканските нации. Малката източноафриканска държава, считана за една от най-бедните в света, подари на народа си мачове – първи проблясък на гордост след години на изолация.

На терена обаче се разигра истинска драма. В предварителния кръг срещу Есватини, футболистите на Еритрея триумфираха: домакинска победа 2:0 и последваща 2:1 като гости. За нацията това беше исторически момент – никога преди не са достигали груповата фаза на квалификациите.

И тогава дойде шокът, който буквално разтърси футболната общност. От десетте местни играчи, пътували за мача, се върнаха само трима – Аблум Теклезги, Нахом Тадесе и Ромел Абду.

Останалите явно решили да напуснат страната в търсене на по-добър живот. Местни и международни медии говорят за „масово дезертиране“.

Футболната общност реагира с недоумение: как национален триумф се превръща в национален скандал?

Подобни случаи са регистрирани от 2006 г. насам, когато футболистите на Еритрея използват международни мачове като „врата към свободата“. За десетките, които „изчезват“, животът и кариерата започват на чисто, далеч от родината...

