bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

„Това Етихад ли е?“: Сити изпрати предупреждение към Арсенал

Кой ще вземе титлата в Англия?

„Това Етихад ли е?“: Сити изпрати предупреждение към Арсенал
Манчестър Сити постигна убедителен успех с 3:0 при гостуването си на Челси в среща от 31-вия кръг на английската Висша лига.

След равностойно първо полувреме без голове, „гражданите“ решиха мача в рамките на 11 минути след почивката. Нико О’Райли откри резултата в началото на втората част, а Марк Геи удвои преднината в 57'. Жеремю Докю оформи крайното 3:0 в 68'.

До края на двубоя Челси не успя да върне интригата, като Кукурея пропусна две добри възможности за гол.

Феновете на Манчестър Сити скандираха „Това Етихад е?“ в 92' при 3:0 на „Стамфорд Бридж“...

С победата отборът на Пеп Гуардиола остава на втора позиция (64 т.), на 6 точки зад лидера Арсенал (70 т.), но с мач по-малко. В следващия кръг двата тима се изправят един срещу друг в директен сблъсък, който може да се окаже решаващ в борбата за титлата.

Тагове:

англия челси манчестър сити арсенал гуардиола класиране точки висша

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV