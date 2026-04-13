Убиха футболист при стрелба по клубния автобус

Траур в Гана

20-годишният нападател на ганайския Берекум Челси Доминик Фримпонг загуби живота си по ужасяващ начин след въоръжено нападение срещу клубния автобус.

Трагедията се разиграва в неделя вечерта, когато отборът се прибира от гостуване срещу Самартекс.

Нападатели са стреляли по автобуса, който се е опитвал да се обърне и да направи маневра, и младият Фримпонг е бил прострелян в главата. По-късно той е починал в болница и според съобщенията, в момента е единствената жертва на това нападение.

Новината разтърси цялата футболна общност. От Футболната федерация на Гана написаха:

„Приемаме новината за смъртта на Доминик Фримпонг с шок и тъга. Изказваме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, съотборниците му и целия клуб.

Доминик е роден на 26 август 2005 г. — млад централен нападател с обещаващо бъдеще. Преминава през школата на Кустом Старс, а съдбата го отвежда под наем в Берекум Челси — клуб, който някога триумфира като шампион на страната през сезон 2010/11.

Откакто пристигна в отбора, той бе отбелязал два гола в 10 мача от първенството.

Берекум Челси загуби с 0:1 от Самартекс в неделя и в момента са 16-ти в таблицата.

Тагове:

стрелба съболезнования клубен автобус Кустом Старс Берекум Челси Доминик Фримпонг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

