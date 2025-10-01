Обеща ми, че той ще носи ковчега ми. А вместо това аз носих неговия, разказва агентът му

Когато Гийермо Копола говори за Диего Армандо Марадона, думите му са заредени с една смес от възхищение, обич и болка, която рядко се чува в света на футбола.

Дългогодишният агент и довереник на Ел Диего – човек, който превърна ролята на El Representante в институция – признава: „Любовта ми към Марадона? Между нас имаше всичко… освен секс. Иска ми се да бях умрял на негово място.“

Това не е просто изповед. Това е признание за връзка, която е надхвърляла професионалното, надхвърляла дори приятелството.

Копола е онзи, който изоставя над 100 играчи, за да бъде до един – Марадона. „Той беше гений. Бог на футбола, но и на забавленията. Цяла нация се преклони пред него, защото Диего надмина топката“, казва агентът.

Започват да работят професионално в средата на 80-те, но след САЩ'94 приятелството им се преражда в почти физическа близост:

„Целувахме се, прегръщахме се, споделяхме всичко – пространство и въздух. Единственото, което липсваше, беше сексът между нас.“

Между светлината и тъмнината

Съюзът им е белязан от върхове – световната титла в Мексико, първото Скудето на Наполи, легендарните вечери в града, който Марадона превърна в свой. Но и от дълбоки падения – зависимости, обвинения, раздяла, дори затвор за Копола.

„Бях несправедливо затворен за 97 дни – по фалшиви обвинения. Тогава Диего и семейството му бяха моят бастион. Никога не ме оставиха сам.“

Неапол – съдба, не бреме

„Неапол беше неговата съдба. Никъде другаде. Градът го направи велик и обичан безмерно. Веднъж празнувахме рожден ден на кораб, а когато погледнахме навън – морето беше пълно с лодки. Такава беше лудостта по него.“

Обич до последния ден

Снимка: Reuters

В най-тъжния ден именно Копола носи първата дръжка на ковчега на Марадона. „Това означава всичко за мен“, казва той. Но съжалява за едно: „Диего ми обеща, че той ще носи ковчега ми. А вместо това аз носих неговия.“

Безсмъртие през играта

За най-великото му представяне Копола не посочва световното първенство в Мексико'86, а първото Скудето с Наполи: „Това беше Диего, който направи невъзможното възможно.“

И добавя: „Днес, когато Аржентина и Наполи печелят, те го правят заради него. Самият футбол му отдава почит.“

Епилог на една любов

"Ако можех да му кажа нещо днес, щеше да е просто: "Благодаря. Благодаря ти, че мина през живота ми. И бих му казал, че го обичам – както винаги, а може би дори повече.“

Така, с признания на ръба между любовна история и спортна легенда, Гийермо Копола запечатва неразривната си връзка с Диего Армандо Марадона – връзка, която надживява времето, успехите и пораженията.

Автор: Филип Контичело, gazzetta.it

