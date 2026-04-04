Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Бойкотът на баскетболния ЦСКА към Федерацията по баскетбол приключи. Президентът на клуба Гинко Василев, който спря повиканите играчи за лагера на националния отбор на България до 18-годишна възраст, преосмисли решението си за едно денонощие.

Сутрешната тренировка на държавния тим в зала "Триадица" днес започна с участието на повиканите за кампа с писмо от централата на 24 март: Кристиян Каменски, Борис Гидов, Калоян Колев, Боян Кьосев, Калоян Марчев. Петимата бяха посрещнати радушно от легендата на баскетбола и директор "Развитие" към БФБ Пини Гершон.

Вчера лагерът на националния отбор започна с безпрецедентен бойкот на президента на ЦСКА, който си позволи да спре своите баскетболисти часове преди откриващата тренировка, с ултиматум към федерацията и претенции, че времето на провеждане на кампа не е удобно.

Реакцията

Ръководството на федерацията реагира остро и разпространи декларация, в която обвини Василев и ЦСКА в опит за саботаж на подготовката на отбора за европейското първенство и на целия проект за развитие на подрастващите.

"Националният отбор на България, независимо от възрастовата група, от етап на подготовка и от конкретния ангажимент, винаги е бил и винаги ще бъде преди всичко въпрос на безкрайна чест и гордост за всеки българин. Особено, когато става въпрос за деца, наш дълг като федерация и дълг на всички ръководители на клубове и треньори на национални и клубни отбори е да възпитаваме децата, че да бъдеш част от националния отбор - това е несравнима гордост, върховна чест и национален дълг на всеки българин.

Наш дълг е да възпитаме децата в любов към баскетбола, любов към родината и във върховно уважение към националния отбор и към България. Уважение, което не може и не бива да бъде употребявано за ничии цели и интереси. За първи път в цялата история на българския баскетбол президент на клуб си позволява да бойкотира националния отбор на България", се казва в част от декларацията.

Подписка

Напрежението достигна връхната си точка в петък вечер, когато стана ясно и че подписа на президента на ЦСКА стои под подписка за сваляне на сегашния президент на федерацията Георги Глушков и подкрепа към кандидата за спасител на българския баскетбол - Орлин Атанасов - ръководител на аматьорката лига у нас.

В крайна сметка, Василев изпрати с ден закъснение единствено повиканите пет талантливи баскетболисти на ЦСКА с писмото на 24 март. Но не уважи желанието на централата за още двама: Михаил Минчев - син на националния селекционер на мъжете Любомир Минчев, и Георги Димов.

Казусът с Михаил Минчев се усложнява, защото младокът е в полезрението на Гершон, който вижда в него сериозно бъдеще, докато в клубния му отбор ЦСКА, Минчев е със статут на дълбока резерва. Ситуация, която вреди на развитието на момчето. Надеждите на Гершон и на Людмил Хаджисотиров бяха, че Михаил ще бъде пуснат от ЦСКА за лагера, но от "червения" клуб решиха друго.

Приоритети

Лагерът продължава до утре в София. Отборът се подготвя за европейско първенство в Дивизия "А" на FIBA това лято.

Това е вторият камп на националния отбор при подрастващите от присъединяването на Людмил Хаджисотиров към екипа на Пини Гершон. Президентът Георги Глушков назначи Хаджисотиров на поста Главен треньор “Развитие” и той отговаря за развитието на треньорите, както и за въвеждането на единна методика на работа, разписана съвместно с легендарния израелски треньор.

За федерацията, развитието на националните отбори при подрастващите се превърна в абсолютен приоритет в последната половин година, а програмата, подета с пълната подкрепа на първия българин, играл в НБА - Георги Глушков, е дългосрочна, 5-годишен план за действие.