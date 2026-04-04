Обрат след бойкота: ЦСКА пусна свои играчи в националния отбор (ВИДЕО)

Президентът Гинко Василев преосмисли решението си за едно денонощие

Бойкотът на баскетболния ЦСКА към Федерацията по баскетбол приключи. Президентът на клуба Гинко Василев, който спря повиканите играчи за лагера на националния отбор на България до 18-годишна възраст, преосмисли решението си за едно денонощие.

Сутрешната тренировка на държавния тим в зала "Триадица" днес започна с участието на повиканите за кампа с писмо от централата на 24 март: Кристиян Каменски, Борис Гидов, Калоян Колев, Боян Кьосев, Калоян Марчев. Петимата бяха посрещнати радушно от легендата на баскетбола и директор "Развитие" към БФБ Пини Гершон.

Вчера лагерът на националния отбор започна с безпрецедентен бойкот на президента на ЦСКА, който си позволи да спре своите баскетболисти часове преди откриващата тренировка, с ултиматум към федерацията и претенции, че времето на провеждане на кампа не е удобно.

Реакцията

Ръководството на федерацията реагира остро и разпространи декларация, в която обвини Василев и ЦСКА в опит за саботаж на подготовката на отбора за европейското първенство и на целия проект за развитие на подрастващите.

"Националният отбор на България, независимо от възрастовата група, от етап на подготовка и от конкретния ангажимент, винаги е бил и винаги ще бъде преди всичко въпрос на безкрайна чест и гордост за всеки българин. Особено, когато става въпрос за деца, наш дълг като федерация и дълг на всички ръководители на клубове и треньори на национални и клубни отбори е да възпитаваме децата, че да бъдеш част от националния отбор - това е несравнима гордост, върховна чест и национален дълг на всеки българин.

Наш дълг е да възпитаме децата в любов към баскетбола, любов към родината и във върховно уважение към националния отбор и към България. Уважение, което не може и не бива да бъде употребявано за ничии цели и интереси. За първи път в цялата история на българския баскетбол президент на клуб си позволява да бойкотира националния отбор на България", се казва в част от декларацията.

Подписка

Напрежението достигна връхната си точка в петък вечер, когато стана ясно и че подписа на президента на ЦСКА стои под подписка за сваляне на сегашния президент на федерацията Георги Глушков и подкрепа към кандидата за спасител на българския баскетбол - Орлин Атанасов - ръководител на аматьорката лига у нас.

В крайна сметка, Василев изпрати с ден закъснение единствено повиканите пет талантливи баскетболисти на ЦСКА с писмото на 24 март. Но не уважи желанието на централата за още двама: Михаил Минчев - син на националния селекционер на мъжете Любомир Минчев, и Георги Димов.

Казусът с Михаил Минчев се усложнява, защото младокът е в полезрението на Гершон, който вижда в него сериозно бъдеще, докато в клубния му отбор ЦСКА, Минчев е със статут на дълбока резерва. Ситуация, която вреди на развитието на момчето. Надеждите на Гершон и на Людмил Хаджисотиров бяха, че Михаил ще бъде пуснат от ЦСКА за лагера, но от "червения" клуб решиха друго.

Приоритети

Лагерът продължава до утре в София. Отборът се подготвя за европейско първенство в Дивизия "А" на FIBA това лято.

Хаджисотиров: Не е сериозно... Клубни и лични интереси се слагат пред националния (ВИДЕО)

Това е вторият камп на националния отбор при подрастващите от присъединяването на Людмил Хаджисотиров към екипа на Пини Гершон. Президентът Георги Глушков назначи Хаджисотиров на поста Главен треньор “Развитие” и той отговаря за развитието на треньорите, както и за въвеждането на единна методика на работа, разписана съвместно с легендарния израелски треньор.

За федерацията, развитието на националните отбори при подрастващите се превърна в абсолютен приоритет в последната половин година, а програмата, подета с пълната подкрепа на първия българин, играл в НБА - Георги Глушков, е дългосрочна, 5-годишен план за действие.

 
