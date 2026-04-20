ЦСКА взе мерки след нападението срещу репортер на bTV преди дербито с Левски от 30-ия кръг на редовния сезон.

Тогава Калоян Кюркчиев пострада, след като нашият екип беше пресрещнат от фенове на "червените" по стълбите на бл. 26 в сектор "А" на Националния стадион. Колегата ни беше изблъскан, а след това и ритан неколкократно.

Впоследствие от клуба осигуриха достъп на екипа ни през VIP ложата. Сега от ЦСКА обявиха, че на дербито с Левски от първия кръг на плейофите на 25 април журналистите ще стигат до медийната трибуна през VIP входа.

"ЦСКА си запазва правото да откаже или да ограничи бройките на заявките от определена медия при достигане на капацитета на медийната трибуна на Националния стадион"

"Журналистите с одобрени заявки ще получат индивидуален бадж и билет за достъп до съответните зони на стадиона, касаещи работния процес на медиите (медийна трибуна, писта, зала за пресконференции, микс зона). Баджът ще важи единствено за двубоя между ЦСКА и Левски на 25 април 2026 г."

"Уточняваме, че без валиден билет, баджът няма да осигурява достъп до стадиона.", оповестиха от ЦСКА.

Недопустимо

Нашият колега разказа за непровокираната агресия в извънредния епизод на предаването "Спортен нюзрум" след дербито, завършило с драматично равенство 1:1.

"Не мисля, че по някакъв начин съм го заслужил с отношение към ЦСКА като клуб, като колос, като име в българския футбол. Никога не съм имал каквито и да било проблеми с фенове нито на Левски, нито на ЦСКА"

"Леко апатично вече приемаме освирквания, подхвърляния, псувни - на всякакъв тип основа. Или се правим, че не ни пука, или, че нищо не се е случило. С това сме свикнали. Но, когато опитвах да се кача до мястото, на което е медийната ложа, бях спрян от двама или трима фенове, които ми казаха, че няма да мога да се кача. Бях бутан. След това станахме петима на един. Освен опити за удари в рамото, бях ритнат 3-4 пъти в крака", каза колегата ни и показа пораженията.

"Нямах друг вариант, освен да се обърна, да си изляза, да видя ПР-ът на ЦСКА Виктор Игнатов, който беше шокиран, и благодарение на него се качих, скрит едва ли не, през VIP ложата"

"Не съм отишъл да викам за Левски или за ЦСКА. Няма да видите от моята страна никога проява на неуважение. Когато говорим за ЦСКА - последното голямо интервю на Джони Велинов, шапки долу за всичко, което е направил, беше пред мен. В последния ден преди Армията да бъде съборена. Един от най-върлите фенове на ЦСКА - Карлос Насар, е човек, за когото и вие дори шеговито казвате, че постоянно отразявам"

"Не казвам, че съм пребит. Срамът е по-голям. Възпитанието ти, първо, не позволява да направиш каквото и да е. Срамът остава...", сподели Калоян.

От ЦСКА, който беше символичен домакин на мача, изразиха съжалението си за инцидента. Ръководството категорично осъди агресията и изрази готовност да съдейства на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства.

В същото време от клуба посочиха, че националният стадион не предлага необходимите условия за нормална работа на журналистите. И гарантира, че със завършването на новия ст. Българска армия ще бъдат налице най-високите международни стандарти за безопасност, сигурност и удобство.