Местят цял футболен кръг заради Джиро д'Италия? (ВИДЕО)

Една от най-важните колоездачни обиколки в света ще стартира в България

Футболният календар у нас може да бъде пренареден заради едно от най-важните спортни събития в света! 

През май у нас ще можем да видим първите три етапа на Джиро д'Италия - надпревара на близо 120 години. Само че тя може да развали празника в Пасарел!

За това алармира журналистът Станил Йотов в предаването ни "Спортен нюзрум".

Празникът

По традиция последното домакинство на тима, който играе в Долни Пасарел - Спартак 2015, е съпровождан от весела атмосфера, включваща солидна агитка, питиета и произведения на местната кухня. 

Този сезон последното домакинство в Пасарел трябва да е на 10 май срещу Урвич Панчарево - люто местно дерби. 

Треньорът на София 2015 обаче е притеснен. 

"Той с трепет ми споделя, че на 10 май трябва да играят последно домакинство от сезона с Панчарево. Винаги последният мач в Пасарел е с бири, кебапчета, кюфтета, музика, поне 500 зрители. Въобще е футболен празник за края на сезона. В същия ден от там ще минава Джиро-то през Пасарел.

Пътят от Пасарел до София е затворен. Звъняха до футболния съюз, та ще преместват целия кръг за събота. Други отбори имат мачове в Герман, насам-натам, а половината София ще е затворена. Това са другите измерения на футбола", сподели Йотов.

Етапите на Джиро-то

Обиколката на Италия стартира от Несебър на 8 май. 

Етапите у нас са три: от Несебър до Бургас (8 май), от Бургас до Велико Търново (9 май), от Пловдив до София (10 май). 

След това надпреварата се мести в Италия, а 16-ия етап ще е в Швейцария. Финалът е на 31 май в Рим.

 

 
