НА ЖИВО: Последен шанс за футболните национали

90+6' - Край на мача!
90' - 5 минути добавено време.
88' - ГООООЛ! 1:2! Лука Лошочвили намали изоставането на Грузия.
52' - Димитър Митов спаси отлично удар на звездата на гостите - Хвича Кварацхелия.
46' - Начало на втората част.
45+3' - Край на първата част.
45' - 2 минути е добавеното време.
37' - Голям пропуск на капитана на гостите Гурам Кашия след корнер. Той беше оставен непокрит, но не намери очертанията на вратата.
25' - ГООООООООООООЛ! 2:0 за "лъвовете"! Филип Кръстев бележи.
10' - ГООООООООООООЛ! 1:0 за България! Георги Русев открива резултата на Националния стадион със страхотна странична ножица. Попадението изработи Здравко Димитров.
1' - Начало на мача!
БЪЛГАРИЯ: 1. Димитър Митов – 2. Християн Петров, 5. Кристиан Димитров, 15. Стефан Велков, 20. Мартин Георгиев – 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов – 10. Здравко Димитров, 14. Филип Кръстев, 7. Георги Русев – 11. Кирил Десподов (К)
ГРУЗИЯ: 1. Гиорги Мамардашвили – 17. Отар Китеишвили, 4. Гурам Кашия (К), 14. Лука Лочошвили, 13. Гиорги Гочолеишвили – 19. Гиорги Цитаишвили, 15. Анзор Меквабишвили, 6. Гиорги Кочорашвили – 10. Зурико Давиташвили, 8. Буду Зивзивадзе, 7. Хвича Кварацхелия
ПРЕВЮ
Последен шанс за футболните национали да избегнат историческо дъно в световните квалификации! Тази вечер, от 21:45 ч. на Националния стадион Васил Левски, тимът на Александър Димитров излиза срещу Грузия.
След загубата от Турция с 0:2 в Бурса - пета поредна за "трикольорите" в пресявките, те остават на дъното в групата с 0 точки. Грузия е на предпоследното място с 3 и също ще играе за честта си. На върха е европейският шампион Испания с пълен актив от 15, пред Турция с 12.
"Лъвовете" само веднъж са завършвали квалификации без точков актив - през далечната 1933 г. Тогава обаче форматът е различен и мачовете са 3, а не 6.
368 дни без победа! Точно година и 3 дни (и 2 дни, ако е високосна)! Звучи доста обезкуражаващо, нали? Няма да изненадаме никого, ако кажем, че тази мрачна серия принадлежи на националния отбор по футбол.
Срамната серия без победа започна от 15 ноември 2024 г. Тогава успяхме да надвием с Люксембург с 1:0 като гост в мач от Лигата на нациите.
Tочно 1401 дни след като Георги Иванов стана технически директор и 248 след като зае президентския пост в Българския футболен съюз, трикольорите ще изиграят своя юбилеен 40 мач.
В този период "лъвовете" са загубили 46% от срещите си!
Само в ерата на Георги Иванов като президент, България има 19 изиграни двубоя, от които 9 са завършили с поражения.
В момента националите ни заемат 91 място в ранглистата на ФИФА и са пред сериозната угроза да изпаднат от топ 100, ако скоро не запишат положителни резултати.
Позицията ни обаче не е най-лошата в историята на националния тим. Засега това се оказва и единственият неподобрен негативен рекорд!
По-лошо е било класирането ни единствено през май 2012 г., когато селекцията ни бе 96-а, а тогава футболният съюз бе ръководен от Борислав Михайлов.
