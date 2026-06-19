БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Първият нов: ЦСКА представи головия звяр от "Лаута" Жоел Цварц пристига след 8 попадения в 15 мача за Локо Пловди

https://btvsport.bg/bgfootball/obratno-u-doma-cska-pokaza-novija-ekip-video.htmlЦСКА представи първия си нов футболист за новия сезон. Това е головата машина на Локомотив Пловдив Жоел Цварц.

Нидерландецът, който след пристигането си на "Лаута" записа 8 гола и 3 асистенции, подписа за три години. Той ще се конкурира за място в атаката с Йоанис Питас и Леандро Годой.

Съобщението на ЦСКА

„Добре дошъл на Жоел Цварц!

Нидерландският голмайстор Жоел Цварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Нападателят идва при „армейците“ от Локомотив Пловдив с договор за 3 години.

Жоел Цварц е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам).

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на Дордрехт, а през 2019 г. се завръща в Екселсиор, отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство.

Следва период в германския Ян Регенсбург и престой под наем в нидерландския Ден Хааг. През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на Мюнхен 1860, а след това и на Оснабрюк.

В началото на 2026 г. Цварц осъществява трансфер в Локомотив Пловдив и отбелязва 8 попадения в 15 официални двубоя.

ЦСКА приветства Жоел Цварц с добре дошъл и му желае много попадения, успехи и трофеи с червената фланелка!“.