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БГ Футбол

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Първият нов: ЦСКА представи головия звяр от "Лаута"

Жоел Цварц пристига след 8 попадения в 15 мача за Локо Пловди

Първият нов: ЦСКА представи головия звяр от
 

https://btvsport.bg/bgfootball/obratno-u-doma-cska-pokaza-novija-ekip-video.htmlЦСКА представи първия си нов футболист за новия сезон. Това е головата машина на Локомотив Пловдив Жоел Цварц.

Нидерландецът, който след пристигането си на "Лаута" записа 8 гола и 3 асистенции, подписа за три години. Той ще се конкурира за място в атаката с Йоанис Питас и Леандро Годой. 

Съобщението на ЦСКА

„Добре дошъл на Жоел Цварц!

Нидерландският голмайстор Жоел Цварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Нападателят идва при „армейците“ от Локомотив Пловдив с договор за 3 години.

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Жоел Цварц е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам).

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на Дордрехт, а през 2019 г. се завръща в Екселсиор, отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство. 

Следва период в германския Ян Регенсбург и престой под наем в нидерландския Ден Хааг. През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на Мюнхен 1860, а след това и на Оснабрюк.

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В началото на 2026 г. Цварц осъществява трансфер в Локомотив Пловдив и отбелязва 8 попадения в 15 официални двубоя.

ЦСКА приветства Жоел Цварц с добре дошъл и му желае много попадения, успехи и трофеи с червената фланелка!“.

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