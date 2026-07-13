Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Неймар се утешава с покер след световното (ВИДЕО) Смени бутонките с покер чипове Снимка: Getty Images

Ако някой футболист може бързо да намери утешение след отпадане от световно първенство, това несъмнено е Неймар.

След като Бразилия се прибра от Мондиал 2026 той веднага замени бутонките с покер чипове.

34-годишният футболист се включи в турнир от Световните серии по покер в Лас Вегас.

От терена до покер масата

По-малко от седмица след като Бразилия сензационно отпадна от Норвегия на осминафиналите на световното, Неймар бе забелязан на покер събитието.

Снимка: Getty Images

"Селесао" загуби с 1:2, а именно той вкара попадението за своята страна от дузпа в добавеното време на мача.

След последния съдийски сигнал Неймар избухна в сълзи. Той не само изигра последния си мач на световно, той за последен път облече екипа на Бразилия.

Бившият футболист на Барселона и ПСЖ взе решение да прекрати кариерата си с националния отбор.

Снимка: Getty Images

През последните няколко години Неймар страдаше от доста контузии, които го извадиха от игра за дълго време. Той беше под въпрос и за Мондиал 2026, но успя да се възстанови преди началото на най-чаканото спортно събитие за годината.

За феновете на Неймар не е учудващо, че след отпадането на Бразилия той се утешава с покер. Бразилецът често е бил засичан по подобни турнири.

Welcome to the 2026 WSOP @neymarjr!



The Brazilian soccer superstar has entered the $10,000 six-max after his country was eliminated from the FIFA World Cup roughly one week ago. pic.twitter.com/Mjb3a7i0uG — WSOP - World Series of Poker (@WSOP) July 11, 2026

Според официалното съобщение на организаторите, звездата на Сантос е записан за участие в турнира „$10,000 No-Limit Hold’em 6-Max“. Това е стандартно състезание по покер дисциплината Тексас Холдем, като специфичното при този формат е, че на всяка маса могат да играят максимум шестима участници.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.