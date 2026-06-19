Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Заплахи и обиди прогонили Жоел Цварц в ЦСКА "Червените" активирали откупната му клауза, Локо Пловдив останал без ход

Заплахи и обиди от страна на феновете на Локомотив Пловдив са допринесли за решението на Жоел Шварц да премине в ЦСКА. Това става ясно от официална позиция на "черно-белите".

Нидерландският нападател беше официално представен от новия си клуб вчера. Той подписа за три години след 8 гола и 3 асистенции за половин сезон на "Лаута".

От съобщението на Локомотив става ясно, преговори между двата отбора не е имало, а ЦСКА е активирал откупната клауза на футболиста. Въпросната сума обаче не става ясна.

Позицията на Локо Пловдив

Уважаеми локомотивци,

Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата.

Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба.

Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.

Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни.

Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe".

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