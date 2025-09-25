Атлетизъм и сила: Какво да очакваме от България - САЩ? (ВИДЕО)

Мачът, който ще определи всичко! Важната среща! Голямото зрелище!

България срещу САЩ на четвъртфинал на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините!

Срещата може да гледате пряко по bTV, като началото на коментарното ни студио е в 14:30 ч.! Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Какво да очакваме?

Един срещу друг на терена в търговски център в Пасай Сити ще се изправят два непобедени отбора.

България достигна на четвъртфинал, побеждавайки и в трите си мача в групата - срещу Германия, срещу Словения и срещу Чили. След това националите се справиха с Португалия на осминафиналите в три гейма.

Снимка: FIVB

Американците от своя страна победиха Колумбия, Португалия и Куба, а след това отстраниха Словения.

Младите срещу опитните

Средната възраст на избраниците на родния селекционер Джанлоренцо Бленджини е малко над 23 години, което прави тимът ни най-младият във Филипините.

В родния тим блестят имената на братята Александър и Симеон Николови - синове на емблематичния капитан на волейболния ни тим от близкото минало Владимир Николов.

Снимка: FIVB

Алекс е звезда в силния италиански тим Лубе и най-резултатен след груповата фаза на световното.

Брат му бе голямата звезда на колежанския шампионат, а от следващия сезон един от най-иновативните разпределители в света ще играе в Русия.

Имаме още волейболисти в силни волейболни първенства като полското и турското.

Снимка: FIVB

От другата страна е вторият най-възрастен отбор на световното - САЩ. Средната възраст там е 27 години.

В тима отвъд Океана блестят имената на две звезди - Габриел Гарсия и Мика Кристенсен. Останалите не могат да се похвалят с място в големите тимове!

Статистика

Двата тима се изиграли 22 мача помежду си, като балансът е в полза на САЩ - 15:7.

През лятото на 2025 г. националите играха контроли със САЩ точно преди световното, като победиха два пъти и загубиха веднъж.

Снимка: FIVB

Ако България победи САЩ, тимът ни ще се изправи срещу Чехия. Отборът от Европа победи Иран в четвъртфинала, който се игра по-рано днес.

Гледайте България - САЩ - мач от четвъртфиналите на световното първенство за мъже по волейбол, пряко по bTV от 14:30 ч.!

