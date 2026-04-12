Красимир Балъков пред bTV: Вдигнах Боримиров на метър и половина (ВИДЕО)

Един от най-великите български футболисти Красимир Балъков гостува в "120 минути" навръх Великден. Поводът - 60-ия му рожден ден, който магическия халф отпразнува на 29 март.

"Шейсет години са и много, и малко. Досега животът ми е вървял по пътя, по който съм искал. С леки корекции, защото човек не може да има всичко, но съм щастлив от това, което съм минал. Аз съм човек, който балансира и не обича крайностите. Имал съм такива ситуации и като футболист, но по-голямата част от живота ми е минал в баланс", гласи равносметката на Бала.

Той с усмивка разказа и как се е стигнало до видеото с неговия танц, което се превърна в интернет сензация.

"Това е любима песен на моя син. Именно синът ми е инициатор на цялата история заедно с мой добър приятел, който снима този клип. Те решиха да го публикуваме. Аз си имам хора за социалните мрежи, не се задълбочавам толкова много. За 10 часа - милион и половина гледания, като цяло над 2 милиона. Такъв е светът и хората се радват, като ме видят в непозната за тях роля".

Ролята на родителите

А каква е тайната на перфектната му форма? "Не спазвам диети и правила, но от година и половина не ям никаква захар. В моя ресторант имам три десерта без захар. Спортувам, движа се много, имам и ген от моите родители. Играя тенис, падел, ходя на фитнес, играя голф. Ако вървиш 4-5 часа с 15 кг чанта на гърба, да видим дали голфът не е спорт..."

Гордостта на великотърновската футболна школа разказа за своите родители. "За съжаление майка ми вече не е сред живите, Бог да я прости. Родителите ми имат една основна роля за продукта, който са направили - майка ми беше изключително добра и отзивчива, домакиня. Баща ми е по-лудичък - събираше приятели, купонджия, майка ми да готви... И той е готин и хубав човек. Доста редовно водеше гости."

"Тези два характера - единият спокоен, другият по-агресивен, може би ми дадоха този баланс в живота. Винаги се гордееха с мен, възпитаваха ме да бъда честен, коректен и лоялен към противниците."

Бог да прости нашия капитан

Легендата на Спортинг Лисабон и Щутгарт се върна към любопитен епизод от своята кариера. "На един мач в Мюнхен (б.р. срещу Мюнхен 1860) реших на майтап да вляза по-остро на Даниел Боримиров. И взех, че го вдигнах на метър и половина във въздуха. След това той едва продължи да играе. Това стана точно пред треньора му Лоран, който щеше да ме набие на терена."

Балъков коментира скорошната кончина на Борислав Михайлов. "Бог да го прости нашия капитан и добър приятел. Последните години върху него се изляха много негативи, които той не заслужаваше. Боби беше прекрасен човек, много добър ръководител и човек с визия, която искаше да реализира."

"Да не се заблуждаваме - БФС е една част от футбола в България. Не може БФС да оправи целия футбол в България. Нито собствениците на клубовете. Ако държавата не застане зад тая клауза, няма да стане. Таланти има, както винаги, но не се работи както трябва и няма условия наравно с другите държави."

Оптимист в тежка ситуация

"Фитнес, възстановяване, терени... Едно време времето ни помогна да излезем в добри отбори. Но преди това играехме изцяло в България. Ако не бяхме готови, нямаше да ни вземат и щяха ни върнат обратно. Не работим добре и нямаме добри условия в ДЮШ."

"Преди десетина дни бях при Любо Пенев. Много се зарадвах - такъв оптимист човек в такава ситуация не съм срещал скоро."