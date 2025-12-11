Кубрат Пулев закова 115 кг преди защитата на световната титла (ВИДЕО)

Кубрат Пулев закова 115 кг на официалния кантар преди битката с Мурат Гасиев в Дубай! Кобрата, който ще защитава титлата си на Световната боксова асоциация (WBA) утре, пряко по bTV, е с малко над 10 кг по-тежък от съперника. Руснакът е 104.7 кг.

Килограмите в бокса носят предимство, ако не са в излишък. И в щаба на Кубрат са сигурни, че предимството ще е на тяхна страна!

"Кубрат е по-тежък със сигурност. Той е по-едър, по-голям мъж. Кубрат никога не е бил в полутежка категория, нали? А Мурат е бил през по-голямата част от кариерата си. Най-вероятно е качил категория просто защото е бил по-мързелив и не му се е сваляло вече. Защото е по-лесно - в тежка категория не трябва да правиш тегло.", каза ексклузивно пред bTV треньорът на Кобрата - Ибн Кейсън.

В предишните мачове

В мача срещу Махмуд Чар в края на 2024 г. в София, когато спечели титлата си, Пулев беше 116 кг.

Преди това, срещу Игор Шевадзуцкий през март 2024 г., той беше 113 кг.

Гасиев пък беше 105 кг преди последния си мач - срещу Джеремая Милтън през август 2024 г.

