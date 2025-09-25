България излиза срещу САЩ в мач от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол във Филипините.
Началото на мача е в 15:00 ч., а вие може да го гледате пряко по bTV. Студиото ни е с начален час 14:30 ч.! Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.
Тук пък може да следите развоя на мача онлайн и първи да видите най-атрактивните разигравания:
Пети гейм
Четвърти гейм
4:4 - Отново братя Николови над всички.
13:12 - Добро включване на Татаров в атака.
20:19 - Ключова точка на Георги Татаров.
25:22 - Много силно включване на Стоил Палев на сервис и България вкарва мача в тайбрек.
Трети гейм
5:2 - Силно начало за "лъвовете".
14:9 - Силни минути на братя Николови.
19:13 - Засилихме сервиса и резултатът е налице.
25:17 - Много убедителна игра на нашите. В играта сме!
Втори гейм
1:2 - Избраниците на Карч Кирали отново залагат на най-силния си коз от началото на мача - играта през центъра.
9:8 - Аспарух Аспарухов е най-резултатен за България с 6 точки.
13:15 - Американците натискат на сервис. Либерото ни Дамян Колев се пропука.
19:25 - Втори гейм за Щатите.
Първи гейм
2:4 - Много силен сервис от страна на янките. Нямаме отговор на играта им през центъра.
9:11 - Уникален блок на Александър Николов.
10:15 - Добра защита на американците.
15:18 - Два поредни аса на Симеон Николов.
17:21 - Продължава добрата игра на съперника през центъра.
20:24 - Ас на Александър Николов.
21:25 - Гейм на САЩ.
До тук момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини достигнаха след като бяха безгрешни в груповата фаза.
България записа победи и в трите си мача - срещу Германия, срещу Словения и срещу Чили. Така за първи път от 2009 г. насам тимът ни спечели групата си.
Последва осминафинал срещу Португалия, в който "лъвовете" имаха колебания в началото, но не изпуснаха победата - 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).
Така се стигна до четвъртфинала. Страната ни не е била сред най-добрите 8 на световно от 2010 г. насам, когато обаче регламентът бе друг - с вторични групи.
В исторически план българският мъжки тим ни има 5 отличия от световно, но те са спечелени доста отдавна във времето - сребро от София 1970 и бронз от Чехия 1949, СССР 1952, Франция 1986 и Япония 2006.
САЩ са сред традиционно трудните съперници за България. В досегашните 22 двубоя във всички турнири (олимпийски игри, световно първенство, Световна лига/Лига на нациите, Световна купа) балансът е 7-15.
В последните 5 мача пък имаме само една победа - 3:1 в Лигата на нациите на 28 юни 2019 г. След това САЩ ни подчиняват три пъти в същата надпревара и веднъж на предишното световно първенство - 3:0 в груповата фаза през 2022 г.
Победителят от срещата ще се изправи срещу Чехия на полуфинал.
В другия поток всичко вече е ясно. Фаворитите Полша и Италия ще се сблъскат на полуфинал, след като постигнаха безпроблемни победи с по 3:0 - съответно над Турция и Белгия.
Така че не пропускайте: България - САЩ, четвъртфинал на световното първенство по волейбол за мъже, пряко по bTV от 14:30 ч.!
