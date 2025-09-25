България излиза срещу САЩ в мач от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол във Филипините.

Началото на мача е в 15:00 ч., а вие може да го гледате пряко по bTV. Студиото ни е с начален час 14:30 ч.! Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Тук пък може да следите развоя на мача онлайн и първи да видите най-атрактивните разигравания:

Мачът

Пети гейм

Четвърти гейм

4:4 - Отново братя Николови над всички.

13:12 - Добро включване на Татаров в атака.

20:19 - Ключова точка на Георги Татаров.

25:22 - Много силно включване на Стоил Палев на сервис и България вкарва мача в тайбрек.

Трети гейм

5:2 - Силно начало за "лъвовете".

14:9 - Силни минути на братя Николови.

19:13 - Засилихме сервиса и резултатът е налице.

25:17 - Много убедителна игра на нашите. В играта сме!

Втори гейм

1:2 - Избраниците на Карч Кирали отново залагат на най-силния си коз от началото на мача - играта през центъра.

9:8 - Аспарух Аспарухов е най-резултатен за България с 6 точки.

13:15 - Американците натискат на сервис. Либерото ни Дамян Колев се пропука.

19:25 - Втори гейм за Щатите.

Първи гейм

2:4 - Много силен сервис от страна на янките. Нямаме отговор на играта им през центъра.

9:11 - Уникален блок на Александър Николов.

10:15 - Добра защита на американците.

15:18 - Два поредни аса на Симеон Николов.

17:21 - Продължава добрата игра на съперника през центъра.

20:24 - Ас на Александър Николов.

21:25 - Гейм на САЩ.

Превю

До тук момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини достигнаха след като бяха безгрешни в груповата фаза.

България записа победи и в трите си мача - срещу Германия, срещу Словения и срещу Чили. Така за първи път от 2009 г. насам тимът ни спечели групата си.

Снимка: FIVB

Последва осминафинал срещу Португалия, в който "лъвовете" имаха колебания в началото, но не изпуснаха победата - 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).

Така се стигна до четвъртфинала. Страната ни не е била сред най-добрите 8 на световно от 2010 г. насам, когато обаче регламентът бе друг - с вторични групи.

В исторически план българският мъжки тим ни има 5 отличия от световно, но те са спечелени доста отдавна във времето - сребро от София 1970 и бронз от Чехия 1949, СССР 1952, Франция 1986 и Япония 2006.

САЩ са сред традиционно трудните съперници за България. В досегашните 22 двубоя във всички турнири (олимпийски игри, световно първенство, Световна лига/Лига на нациите, Световна купа) балансът е 7-15.

В последните 5 мача пък имаме само една победа - 3:1 в Лигата на нациите на 28 юни 2019 г. След това САЩ ни подчиняват три пъти в същата надпревара и веднъж на предишното световно първенство - 3:0 в груповата фаза през 2022 г.

Победителят от срещата ще се изправи срещу Чехия на полуфинал.

Снимка: FIVB

В другия поток всичко вече е ясно. Фаворитите Полша и Италия ще се сблъскат на полуфинал, след като постигнаха безпроблемни победи с по 3:0 - съответно над Турция и Белгия.

Така че не пропускайте: България - САЩ, четвъртфинал на световното първенство по волейбол за мъже, пряко по bTV от 14:30 ч.!

