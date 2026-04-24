Карлос Насар качи България на върха по медали в Батуми (ВИДЕО)

Щангистите ни са №1 на европейското първенство

С триумфа си в кат. до 94 кг Карлос Насар качи България на върха по медали на европейското първенство! Спортист №1 за 2025 г. беше безапелационен, печелейки 3 медала - в двете движения, както и в двубоя.

Така страната ни вече води в класирането и по големи отличия, и в общото в Батуми (Грузия).

Националите са лидери при двубоите - с 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал. Второто място е за Турция с 2 златни и 3 бронзови медала. На трета позиция във временното класиране е Украйна с 1 злато, 3 сребърни и 3 бронзови отличия.

Като добавим медалите в отделните движения, България води с общо 11 медала - 6 златни, 4 сребърни и 1 бронзов.

Втори са турските национали с 15 - 4 златни, 3 сребърни и 8 бронзови, а трети украинските с 11 медала - 3 златни, 2 сребърни и 6 бронзови. Неутралните атлети имат 18 отличия - 4 златни, 7 сребърни и 7 бронзови.

В Батуми остават 4 категории - 110 кг мъже, 110+ кг мъже, 86 кг жени и 86+ кг жени. Надеждите ни са свързани с Христо Христов и Дейвид Фишеров.

 

