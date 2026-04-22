Студио "Железните": Българските щангисти атакуват медалите в Грузия (ВИДЕО)

В първото издание на специалното ни студио "Железните", посветено на българското участие на европейското първенство по вдигане на тежести, обсъждаме ударното начало за родните национали.

В Батуми (Грузия) Бояна Костадинова даде тон в кат. до 48 кг - със сребро в изхвърлянето и бронз в двубоя.

Последва историческа шеста поредна титла в двубоя за Ангел Русев при до 60-килограмовите, постигната след злато в изтласкването, в което среброто отиде при друг национал - Дениз Данев.

Иван Димов стана първият ни представител с 3 отличия - злато в изхвърлянето, сребро в изтласкването и двубоя в кат. до 65 кг.

До края надеждите ни са свързани с Мария Магдалена Кирева, Галя Шатова, голямата звезда в отбора - олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, Христо Христов и Дейвид Фишеров.

"Осъзнавам го като постижение. За мен това не е приключило. Аз искам още медали и то не е второ и трето място, а първо!, сподели пред bTV 18-годишната Костадинова.

"Рецептата е там, че имаме стабилни треньори зад нас. Амбициите тепърва започват. Това е още една стъпка напред. И се надяваме следващия път да не е само един медалът на моите гърди. Да са поне два или три, ако може да погледнем към златато - няма да е зле. Но ще видим, времето ще покаже.", каза Данев пред Илия Илиев.

ТУК ви очаква пълната програма на българското участие на Евро 2026 по вдигане на тежести, което може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.