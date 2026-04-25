Студио "Железните": Само Господ знае какъв е лимитът на Карлос Насар (ВИДЕО)

Коментари и анализи след четвъртата поредна европейска титла за щангиста

"Какъв е лимитът ми - само Господ може да каже". Думите са на Карлос Насар пред bTV след триумфа на европейското първенство. В Батуми (Грузия) най-добрият български щангист беше очаквано безапелационен - грабна златните медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя.

Четвъртото ни специално студио "Железните" е посветено на четвъртата титла на Стария континент за Насар. Суперталантът вече има такива в три различни категории.

Той беше №1 в кат. до 89 кг в Ереван (Армения) през 2023 и София през 2024, преди да триумфира при до 96-килограмовите в Кишинев (Молдова) през миналата година.

Отново на върха

Днес олимпийският, световен и европейски шампион беше над всички в изхвърлянето със 176 кг. Преди това той се справи със 170. В третия си опит Карлос атакува неуспешно световния рекорд в движението със 183 кг.

В изтласкването Насар започна с преодоляване на 210, но опитът му не беше признат от съдиите. Впоследствие обаче той се справи пак с лекота с 210, преди да направи неуспешен опит за световен рекорд на 223. При успех с тази тежест, той щеше да подобри собствения си световен рекорд от 222, поставен във Фьорде (Норвегия) преди година, както и да запише ново върхово постижение в категорията в двубоя от 399 кг.

"Има доста какво да се желае, но към този етап е достатъчно. Всичко това е една отговорност. Смятам да се отнеса сериозно, за да не разочаровам всички - не само близките ми тук, но и хората, които дори без да ме познават, ме подкрепят. Искам да им пожелая да бъдат здрави, обичам ги и да живее България!", каза още Насар пред bTV.

Шумният успех на Карлос качи България на върха в класирането по медали в Батуми. Постижение идва напук на скандалите в родната федерация по вдигане на тежести. Повече - вижте във видеото.

Специални студиа и специална поредица

ТУК може да намерите Епизод 1: "Железните", еп. 1: Силата на историята

ТУК е Епизод 2: "Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди

ТУК е Епизод 3: "Железните", еп. 3: Бояна Костадинова - момичето извън клишето

ТУК е Епизод 4: "Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража

ТУК е Епизод 5: Най-тежката щанга на Ангел Русев тежи... 12 килограма

ТУК е Епизод 6: Новият масажист на Насар: Той е дар Божий!

ТУК ви очаква пълната програма на българското участие на Евро 2026 по вдигане на тежести, което може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.

 
С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)
Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)

Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)
