Студио "Железните": Само Господ знае какъв е лимитът на Карлос Насар (ВИДЕО)

"Какъв е лимитът ми - само Господ може да каже". Думите са на Карлос Насар пред bTV след триумфа на европейското първенство. В Батуми (Грузия) най-добрият български щангист беше очаквано безапелационен - грабна златните медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя.

Четвъртото ни специално студио "Железните" е посветено на четвъртата титла на Стария континент за Насар. Суперталантът вече има такива в три различни категории.

Той беше №1 в кат. до 89 кг в Ереван (Армения) през 2023 и София през 2024, преди да триумфира при до 96-килограмовите в Кишинев (Молдова) през миналата година.

Отново на върха

Днес олимпийският, световен и европейски шампион беше над всички в изхвърлянето със 176 кг. Преди това той се справи със 170. В третия си опит Карлос атакува неуспешно световния рекорд в движението със 183 кг.

В изтласкването Насар започна с преодоляване на 210, но опитът му не беше признат от съдиите. Впоследствие обаче той се справи пак с лекота с 210, преди да направи неуспешен опит за световен рекорд на 223. При успех с тази тежест, той щеше да подобри собствения си световен рекорд от 222, поставен във Фьорде (Норвегия) преди година, както и да запише ново върхово постижение в категорията в двубоя от 399 кг.

"Има доста какво да се желае, но към този етап е достатъчно. Всичко това е една отговорност. Смятам да се отнеса сериозно, за да не разочаровам всички - не само близките ми тук, но и хората, които дори без да ме познават, ме подкрепят. Искам да им пожелая да бъдат здрави, обичам ги и да живее България!", каза още Насар пред bTV.

Шумният успех на Карлос качи България на върха в класирането по медали в Батуми. Постижение идва напук на скандалите в родната федерация по вдигане на тежести. Повече - вижте във видеото.

Специални студиа и специална поредица

