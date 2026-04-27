"Железните", еп. 9: Христо Христов - баща, но и шампион (ВИДЕО)

Семейството е най-голямото вдъхновение за щангиста

В последния епизод на дигиталната ни поредица „Железните“, посветена на щангистките и щангистите от националния отбор по вдигане на тежести, разказваме за едно момче, преминало през влакчето на живота – Христо Христов.

Вече на 25, Христо е различен. Освен медалите на големите първенства, негово най-голямо вдъхновение е семейството му. Неговият син – Максим, и съпругата му – Мария, са причината той да продължава да се бори, напук.

Направи го и в Батуми (Грузия), където грабна бронз в много силната кат. до 110 кг. Варненецът взе сребро в изхвърлянето със 190 кг, а след това се справи с 222 за бронз в изтласкването, за да събере двубой от 412. 

Това бе четвърто отличие от шампионати на Стария континент за Христов. Toй е шампион от Тирана 2022, като има в актива си още сребърни медали от Москва 2021 и София 2024.

Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)

Как Максим се превръща в бебе на по-малко от 24 часа, но с медал? Колко различен е силният Христо извън подиума? Как се живее в трудните времена за тежката ни атлетика с щангист? Как се вдига с празни джобове и коя е най-голямата сила на щангиста ни?

Отговорите на всички тези въпроси ви очакват в специалния епизод!

Една специална поредица

ТУК може да видите - Епизод 1: "Железните", еп. 1: Силата на историята

ТУК е Епизод 2: "Железните", еп. 2: Да изчезнеш за 360 секунди

ТУК е Епизод 3: "Железните", еп. 3: Бояна Костадинова - момичето извън клишето

ТУК е Епизод 4: "Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража

ТУК е Епизод 5: "Железните", еп. 5: Най-тежката щанга на Ангел Русев тежи... 12 килограма

ТУК е Епизод 6: Новият масажист на Насар: Той е дар Божий!

