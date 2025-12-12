bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
В ръкавиците на Пулеви

НА ЖИВО: Боксовата гала с Кубрат Пулев - Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Време е за защитата на регулярната световна титла на (WBA)

НА ЖИВО: Боксовата гала с Кубрат Пулев - Мурат Гасиев (ВИДЕО)
Lap.bg

Минути ни делят до началото на бойната гала в Дубай! На боксовия ринг един срещу друг ще застанат Кубрат Пулев и Мурат Гасиев!

Мачът обещава да е атрактивен, тежък и емоционален. И няма как да е иначе, след като залогът в него е регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA), която е притежание на българина!

На зрелището BETCITY IBA Pro 13 ще може да се насладите в каналите на bTV Media Group BETCITY IBA Pro 13.

Снимка: bTV

В 19:00 ч. е началото на коментарното ни студио - водещи са Петър Бакърджиев и Гергана Гунчева. Може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG.

В 21:30 ч. се прехвърляме и пряко по bTV, за да ви направим съпричастни на защитата на титлата на Кубрат Пулев.

Очаквайте ни с ексклузивни гости, включвания и отзиви директно от Дубай на нашите пратеници Илия Илиев и оператора Петър Стоев!

Преди 12 месеца

Преди година в София Пулев сбъдна мечтата си и спечели регулярната световна титла на WBA, побеждавайки Махмуд Чар.

Съперник

Гасиев е бивш шампион в полутежка категория на WBA и IBF. Вече 5 години той се подвизава при най-тежките. Активът му на професионалният ринг е 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

Шампионът Пулев със сигурност е по-опитният. Той е на 44 - с 12 години по-възрастен от руснака, а зад гърба си има мачове за световните титли срещу Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

Активът му е 32 победи, 14 от които с нокаут, и само 3 поражения.

В килограмите българинът също има предимство. Кобрата закова кантара на 115 кг, докато Гасиев е 104,7 кг.

тук можете да подгреете за мача за титлата на Кобрата с епизодите от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой: 

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

Епизод 5

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

дубай владимир кличко пояс защита онлайн гала wba Антъни Джошуа Kубрат Пулев мурат гасиев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Трето поколение Пулеви на ринга! Самуил по стъпките на Кобрата, Тервел и Венко! (ВИДЕО)

Трето поколение Пулеви на ринга! Самуил по стъпките на Кобрата, Тервел и Венко! (ВИДЕО)
Защо Кобрата и Гасиев ще се боксират на... тенис корт?

Защо Кобрата и Гасиев ще се боксират на... тенис корт?

ЕКСКЛУЗИВНО: Дионтей Уайлдър с първо интервю за българска медия! (ВИДЕО)

ЕКСКЛУЗИВНО: Дионтей Уайлдър с първо интервю за българска медия! (ВИДЕО)
Епизод 5: Килограмите се топят като часовете до мача (ВИДЕО)

Епизод 5: Килограмите се топят като часовете до мача (ВИДЕО)

"Не е честно!": Защо Кобрата пак се ядоса на организаторите? (ВИДЕО)

Последни новини

„Тя има рак“ — думите, които обърнаха живота на Кройф

„Тя има рак“ — думите, които обърнаха живота на Кройф
Няма спирка: Игор Тиаго стана Играч на месеца в Англия

Няма спирка: Игор Тиаго стана Играч на месеца в Англия
Кралицата е тук! Линдзи Вон с първа победа от 2018 г.

Кралицата е тук! Линдзи Вон с първа победа от 2018 г.
Трето поколение Пулеви на ринга! Самуил по стъпките на Кобрата, Тервел и Венко! (ВИДЕО)

Трето поколение Пулеви на ринга! Самуил по стъпките на Кобрата, Тервел и Венко! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV