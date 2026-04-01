ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България изпрати Борислав Михайлов! (ВИДЕО)

На 31 март от този свят си отиде легендата на българския футбол - Борислав Михайлов. Капитанът на Пеневата чета ни напусна на 63-годишна възраст. От края на миналата година, той беше в тежко състояние, след като получи масивен инсулт.

Не просто велик вратар, лидер, капитан, човек с характер и силно присъствие. Борислав - синът, на легендарния вратар на Левски Бисер Михайлов, се ражда на 12 февруари 1963 г. Израства с футбола и се превръща в един от най-талантливите на своето поколение.

Пътят към голямата сцена започва в Левски, където Михайлов изиграва 243 мача, печели 3 шампионски титли и 3 Купи на страната. През 1986 г. е избран за Футболист №1 на България.

Следва кариера в чужбина и най-ярката страница от историята му, написана с националния отбор. Извежда тима с лентата по време на най-големия успех в историята на българския футбол - четвъртото място на световното първенство в Съединените щати през 1994 г.

За феновете на Левски той ще остане част от "синята" история. За всички българи той ще бъде завинаги част от отбора, който ни накара да мечтаем и да вярваме, че всичко е възможно.