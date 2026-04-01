ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България изпрати Борислав Михайлов! (ВИДЕО)

На 31 март от този свят си отиде легендата на българския футбол - Борислав Михайлов. Капитанът на Пеневата чета ни напусна на 63-годишна възраст. От края на миналата година, той беше в тежко състояние, след като получи масивен инсулт.
Тук може да видите всички изказвания и реакции по време и след поклонението пред столичния храм "Света София":
Не просто велик вратар, лидер, капитан, човек с характер и силно присъствие. Борислав - синът, на легендарния вратар на Левски Бисер Михайлов, се ражда на 12 февруари 1963 г. Израства с футбола и се превръща в един от най-талантливите на своето поколение.
Пътят към голямата сцена започва в Левски, където Михайлов изиграва 243 мача, печели 3 шампионски титли и 3 Купи на страната. През 1986 г. е избран за Футболист №1 на България.
Следва кариера в чужбина и най-ярката страница от историята му, написана с националния отбор. Извежда тима с лентата по време на най-големия успех в историята на българския футбол - четвъртото място на световното първенство в Съединените щати през 1994 г.
За феновете на Левски той ще остане част от "синята" история. За всички българи той ще бъде завинаги част от отбора, който ни накара да мечтаем и да вярваме, че всичко е възможно.
04.04.2026 16:15:06
Думите на Христо Бонев:
Легендарният Христо Бонев с прочувствени думи за Борислав Михайлов:
04.04.2026 15:54:50
Една дума е достатъчна
Мария Петрова благодари на всички, които уважиха поклонението на съпруга ѝ - легендарния вратар и капитан на Четвъртите в света Борислав Михайлов:
04.04.2026 15:17:11
И волейболът тъжи за Михайлов
Великият Димитър Каров сподели чувствата си след като изпрати в последния му земен път легендарния вратар:
04.04.2026 15:12:28
Емил Спасов не успя да прикрие емоциите си
От една легенда за друга:
04.04.2026 14:56:45
Министърът на младежта и спорта:
Димитър Илиев присъства на поклонението на Борислав Михайлов:
04.04.2026 14:56:00
Тодор Батков със силни думи
Бившият собственик на Левски бе емоционален след поклонението:
04.04.2026 14:25:39
Стоичков за успехите и прошката:
"Винаги сме били задружни, не сме се делели на групи, но той направи всичко по силите си да бъдем по този начин"
04.04.2026 14:10:38
Йордан Лечков през сълзи:
"Бяхме доста близки. Тепърва ще усещаме негово отсъствие."
04.04.2026 13:43:35
Героите от САЩ 94 изпращат своя капитан!
Със сълзи на очите емблематичните футболисти от тима, който стана четвърти в света на световното първенство в САЩ през 1994 г. пристигнаха на поклонението.
04.04.2026 12:55:29
Любимата Мария Петрова
Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова, пристигна минути след Николай и Бисера. Двамата с именития вратар бяха семейство от 1998 г.
04.04.2026 12:36:27
Семейството на Михайлов пристигна на място
Пред храма "Света София" вече са децата на Борислав Михайлов - синът му Николай, също бивш вратар, и дъщеря му Бисера. Те пристигнаха заедно със семействата си, за да приемат съболезнования за голямата си загуба.
04.04.2026 12:06:55
Венци от президента на FIFA Джани Инфантино
Високопоставни гости от световната и европейската футболни централи ще присъстват на поклонението. Припомняме, че Борислав Михайлов бе единственият българин, който бе част от Изпълнителния комитет на UEFA.
04.04.2026 11:27:13
Днес се прощаваме с Борислав Михайлов!
Днес, 4 април, е поклонението пред легендария вратар и бивш прездент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. То ще се състои в църквата "Света София" в столицата от 13:30 ч.
03.04.2026 00:53:43
Обичан
Първата съпруга на Борислав Михайлов - Петя Костова, му посвети емоционални думи в социалната мрежа Instagram.
01.04.2026 20:42:14
Истории от терена
Бойчо Величков и Борислав Михайлов бяха и съперници, и съотборници, а думите на вратаря се помнят и днес:
01.04.2026 20:41:02
Тъгата не кара светът да спре!
Вижте кой празнува рожден ден и как реагираха близките на Борислав Михайлов:
01.04.2026 17:28:28
Йордан Лечков - за приятеля и за мечтата
За първи път след като загубихме Борислав Михайлов, говори един от най-добрите му приятели:
01.04.2026 16:16:27
Борис Касабов за династията Михайлови
"И неговият баща беше голям вратар. Бисер Михайлов, бог да го прости. После видяхме и сина му, Ники Михайлов, който също направи страхотна кариера. Явно си го има отвътре."
01.04.2026 13:45:27
Послания за легендата
Почит към големия Борислав Михайлов на ст. Георги Аспарухов. Левски откри възпоменателен кът на легендарния вратар пред Сектор "А", където фенове и приятели ще могат да се сбогуват с него.
01.04.2026 10:21:20
Фурнаджиев за Михайлов: Беше добър човек с голямо сърце
Като добър човек, отдаден на футбола. Така ще бъде запомнен Борислав Михайлов от Атанас Фурнаджиев.
В интервю пред bTV вицепрезидентът на БФС и шеф на федерацията по биатлон сподели, че легендарният вратар трудно се повлиявал от чуждото мнение и държал на думата си.
01.04.2026 10:19:22
Непрежалим за героите от САЩ'94
Националната футболна база в Бояна трябва да носи името на Борислав Михайлов! Това сподели през сълзи бившият му съотборник в националния отбор на България - Цанко Цветанов.
01.04.2026 10:18:24
Четвъртите в света пред bTV: Отиде си Старшията, взе и капитана
01.04.2026 10:17:44
"Почивай в мир, татко!"
Синът на Борислав Михайлов - Николай, изля душата си в социалните мрежи в памет на легендарния вратар.
01.04.2026 10:16:41
И Лечева скърби
Едно от големите имена в славното ни спортно поколение, към което принадлежи и Борислав Михайлов, пожела да го изпрати по небесния му път с цветен кадър.
01.04.2026 10:14:31
Пример за Бала
Красимир Балъков даде израз на скръбта си след трагичната загуба на Борислав Михайлов. Двамата бяха близки приятели и съотборници в златното поколение от края на миналия век.
01.04.2026 10:13:45
Разтърсващо
Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова, се сбогува емоционално с легендарния вратар.
01.04.2026 10:11:12
Камата тъгува
Трагичната новина за смъртта на Борислав Михайлов разтърси България. Изключително емоционално реагира Христо Стоичков. Двамата бяха сред главните фигури в паметните успехи на златното поколение от края на миналия век.
01.04.2026 10:10:15
Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов...
